Не поважаєш закон та державну мову – плати штраф. З 16 січня в Україні набуває чинності стаття відповідного закону. По-особливому чекають цього на Донеччині. Зокрема, мешканка Слов'янська Рита Мазанкова, яка постраждала за свою любов до солов'їної.

У жовтні жінка зробила в автобусі зауваження, щоб пасажири вдягнули маску. Втім люди накинулися на неї через українську мову. Більше про мовну дискримінацію на Донеччині – в матеріалі журналістів 24 каналу.

Радимо прочитати У Слов'янську адекватні люди, а не як ви, україночка: на жінку накинулися через українську

Мовний скандал у Слов'янську

Пасажири почали питати Риту Мазанкову, хто вона така, і чому робить їм зауваження. Жінка відповіла, що є просто громадською діячкою.

У Слов'янську пасажирку автобуса зацькували через українську: відео

Рита – місцева активістка та волонтерка. Вибір на користь державної мови зробила свідомо, вже під час війни на Сході.

Україна починається з кожного з нас. Так, я патріот, не націоналіст. І мова – це важливо,

– наголосила вона.

За таке Рита в рідному Слов'янську отримує образи та погрози. Жінці навіть обіцяють спалити будинок.

Досі триває досудове слідство в кримінальній справі щодо нападу на неї в тій сумнозвісній поїздці. Правоохоронці ще розшукують кривдників жінки. Поки що вдалось ідентифікувати лише одну – Валентину Павлову, яка балотувалась на місцевих виборах до Слов'янської міськради.

На такий скандал у Слов'янську відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який звернувся до місцевої влади. І нарешті чиновник отримав відповідь.

"Перевізник був письмово попереджений про необхідність дотримання законодавства, а також про необхідність проведення з особовим складом відповідної роботи з приводу недопущення подібних ситуацій в салонах автобусів", – повідомив Тарас Кремінь.

Мовна дискримінація в Краматорську

Втім таких ситуацій з неповагою та дискримінацією державної мови лишається чимало. Мешканка Краматорська Катерина Філонова родом з російськомовної сім'ї. Однак останні 5 років спілкується виключно українською.



Жителька Краматорська Катерина Філонова / Скриншот з відео

За її словами, в людей виникає різна реакція – від агресивної до схвальної.

Буває хтось хоче зробити комплімент. Або занадто цікавиться, а звідки ви приїхали, а чи ви місцева,

– розповіла Катерина.

Бували в жінки і відверті нападки та сутички через мову. "Людям за сусіднім столиком в кафе не сподобалося, що ми розмовляємо українською. І вийшов агресивний конфлікт. Бо їм "уши режет"", – відзначила вона.

Законодавці взялися виправити мовну ситуацію

Катерина, Рита та інші україномовні громадяни сподіваються, що тепер таких ситуацій має поменшати, адже на їхньому боці стає закон. Вже з 16 січня в магазинах, аптеках, перукарнях до покупців та споживачів персонал повинен буде звертатися українською. За порушення – штраф.

До теми Які сфери мають обслуговувати клієнтів виключно українською: заява мовного омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, розмір штрафу визначений законом і коливається від 5100 до 6800 гривень. Втім додав важливу деталь – штраф накладається на суб'єкта господарювання, а не на працівника.

Однак штрафи в Україні виписують правоохоронці. А слідкують за виконанням закону самі громадяни. І на їхній свідомості, яка мова звучить в рідній країні.