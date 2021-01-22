100 депутатів Верховної Ради у 2020 році не промовили жодного слова ані з трибуни парламенту, ані зі свого місця за пультом. Це можна прокоментувати народними приказками. Мовчання – золото. Ні… Навчився говорити – значить, виріс. Навчився мовчати – значить, порозумнішав. Ні… Краще мовчати і здаватися дурнем, ніж відкрити рота і остаточно розвіяти сумніви. От воно.

Статистику виступів проаналізував Комітет виборців України. Деталі – у блозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Де найбільше мовчазних депутатів

"Слуга народу"

І найбільше, як ви розумієте, мовчазних депутатів в "Слузі Народу", бо ж найбільша фракція все-таки. Там таких аж 73 – кожен четвертий. Серед "слуг", які не промовили ні слова, Євген Брагар. Той самий, який свого часу радив продати собаку за борги по комуналці.

Певно, після того йому говорити і заборонили.

Довідка. Курйозна ситуація трапилась у лютому 2020 року. Тоді Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби заплатити за комуналку. Деталі – тут.

Хто ще мовчав у 2020 році:

Жан Беленюк – український і навіть дуже успішний борець;

Володимир Тимофійчук – відомий тим, що назвав Коломийський район – Коломойським;

Також колишні колеги президента по "Кварталу 95":

Ольга Руденко – менеджер з маркетингу;

Олександр Кабанов – сценарист;

Олена Хоменко – директор з управління цифрових продуктів.

"Опозиційна платформа – За життя"

Та не "слугами" єдиними, як то кажуть. Бо тут же у списку 0 виступів за рік також мають 12 депутатів від ОПЗЖ. У цьому списку:

Віктор Медведчук;

Сергій Льовочкін;

Юлія Льовочкіна.



Медведчук та Льовочкіни / Фото Колаж 24 каналу

Інші фракції

6 мовчазних нардепів є позафракційними, ще 2 – з "Батьківщини". Водночас у фракціях "Європейська солідарність" та "Голос" не було таких депутатів, яких можна змусити мовчати – виступали всі.

До чого це я? Не знаю, чи належить Олександр Скічко – шоумен, телеведучий, актор, а з 2019 року і народний депутат – до цього мовчазного списку. Та, здається, його таки помітили там на горі, адже у ведучого Євробачення 2017 року з'явився шанс на неабиякий кар'єрний злет.

Призначення Скічка

Цього тижня, Кабмін погодив призначення Олександра Скічка на посаду очільника Черкаської області. Заради справедливості зазначу, що 29-річний нардеп має фах з міжнародної економіки, хоча кар'єру зробив у геть іншій сфері.

Як то кажуть, і тамада веселий, конкурси цікаві. Однак все це вже в минулому.

1,5 роки тому Олександр Скічко був обраний до Верховної Ради від "Слуги народу" і наразі керує підкомітетом з питань залізничного транспорту. У цій роботі до пуття ще навіть не встиг розібратися.

Можливо, великому кораблю потрібно у велике плавання. Перекладаючи на зрозумілу нам мову: не вийшло у залізничному транспорті розібратися, вийде розібратися і налагодити роботу Черкаської області.

Він же там народився, тож точно знає як все має працювати. Президент же почав розбиратися, як працює механізм під назвою Україна. То й що, що 1,5 роки пройшло. Так, на ходу, на повній швидкості, коли турборежим увімкнули, через синці, збиті коліна, помилки, прийняття, а потім скасування прийнятих законів, через відсутність посадок та решту неприємностей, але нічого – навчиться, до кінця президентського терміну ще є час.



Скічко очолив Чернігівщину / Фото obozrevatel

Тож і Скічко навчиться. Щоправда, щоб він таки очолив Черкаську область після погодження Кабміну, його має ще призначити президент. Оскільки сам нардеп заяву вже написав, тож думаю і з цим проблем не буде.

Хто просуває Скічка

Традиційно, молодого та перспективного Скічка пов'язують з немолодим, але заможним Леонідом Юрушевим, але то й не дивно, бо сам Скічко одружений з його донькою.

Тож поговорюють, що це олігарх просуває свого зятя кар'єрною драбиною і, здається, не вперше.

Утім, якщо ви таки, пане Олександре, зрозумієте, що робота очільника області не для вас – маю альтернативу.

Продаж франшизи "Ліги сміху"

Не Євробачення, та все ж, пане Олександре, можете, наприклад, "Лігу сміху" вести, франшизу якої Міжнародні компанії продали до Росії.

До слова, своє бажання брати участь у проєкті студії "Квартал 95" вже висловили кілька команд з:

Харкова;

Одеси;

Запоріжжя;

Керчі;

Сімферополя;

так званої ДНР.

Цікаво, це вже можна вважати реінтеграцією окупованих територій, чи ще ні?

Українські соцмережі вибухають негативними коментарями про те, як на 7 році війни можна продати український продукт Росії, щоб на її майданчику вільно жартували про Україну, політиків, та решту болючих для нас тем, ніби нам "Росії 24" мало.

Довідка. Франшизу українського шоу "Ліга сміху" продали російському каналу СТС. Як це пояснюють у "Кварталі 95" – читайте тут.

Що каже влада

Влада, як завжди, відмовчується, занурюючи голову в пісок і, удаючи, що проблеми не існує, якщо її не помічати. Власне, так, як вона намагалася робити, не помічаючи підозр голові Офісу Президента Олегу Татарову, а також санкцій США проти Олександра Дубінського.

Спочатку стверджуючи, що реагувати на це аж ніяк не буде. Та й чому він, президент, має взагалі звертати увагу на якогось рядового депутата, навіть якщо той є не останньою, а навіть дуже помітною частиною президентської фракції.

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Санкції проти Дубінського

Однак реагувати на ситуацію таки треба принаймні для того, щоб не псувати стосунки зі США і новообраним президентом.

А Дубінський, а що Дубінський? Сам винен! Доказів його причетності до виборів у США є багато, тільки ютуб відкрий. Тут, як то кажуть, кожен сам за себе…

Якщо вже так карти лягли, то чому б нарешті Дубінському не пригадати його чималі статки, щоби 2 рази не вставати, так би мовити. Тому Офіс генпрокурора відкрив до запроваджених санкцій ще 2 справи проти нардепа за ухиляння від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.



Проти Дубінського у США запровадили санкції / Скриншот з відео

І хоч я до словосполучення Офіс генпрокурора ставлюся досить скептично, та надія – ну, ви знаєте. Тому тримаємо пальчики схрещеними і чекаємо нових подробиць з життя народних депутатів, а поки завершу тим, з чого починала – з народної мудрості. Чим більше людина мовчить, тим більше вона починає говорити розумно. Тому замовкаю до наступного випуску проєкту "Підгорає".