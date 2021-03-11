"Мотор Січ" повернуть державі, – Данілов

Джерело:24 канал
Рада нацбезпеки та оборони вирішила націоналізувати "Мотор Січ". Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом.
Усі підприємства оборонного комплексу розглядатимуть для націоналізації. Про це 11 березня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Підприємство "Мотор Січ" повернуть у власність українського народу у законний та конституційний спосіб найближчим часом,
– сказав Данілов.
Він додав: "Наші підприємства оборонного комплексу, які дивним чином опинилися у приватних руках, розглядатимуть окремо. Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, у законний спосіб ми його націоналізуємо".
За словами Данілова, люди, які інвестували у такі компанії отримають компенсації. "Це робиться для національної безпеки нашої країни".
Секретар РНБО наголосив: "Якщо інвестиції відбувалися на Віргінські острови, то з ними це і треба з'ясовувати". Він підкреслив, що офшори український уряд не захищатиме.
Якщо ж гроші інвестували на території України та відкрито вкладали через наші банки, то для них буде повний захист держави.
Брифінг секретаря РНБО: відео