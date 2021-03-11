Рада нацбезпеки та оборони вирішила націоналізувати "Мотор Січ". Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом.

"Мотор Січ" націоналізують

Усі підприємства оборонного комплексу розглядатимуть для націоналізації. Про це 11 березня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Підприємство "Мотор Січ" повернуть у власність українського народу у законний та конституційний спосіб найближчим часом,

– сказав Данілов.

Він додав: "Наші підприємства оборонного комплексу, які дивним чином опинилися у приватних руках, розглядатимуть окремо. Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, у законний спосіб ми його націоналізуємо".

За словами Данілова, люди, які інвестували у такі компанії отримають компенсації. "Це робиться для національної безпеки нашої країни".

Кому компенсують вкладені гроші

Секретар РНБО наголосив: "Якщо інвестиції відбувалися на Віргінські острови, то з ними це і треба з'ясовувати". Він підкреслив, що офшори український уряд не захищатиме.

Якщо ж гроші інвестували на території України та відкрито вкладали через наші банки, то для них буде повний захист держави.

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