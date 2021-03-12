11 березня 2021 року відбулось чергове засідання РНБО, на якому було ухвалено низку важливих заходів. Одним з них стало рішення про націоналізацію стратегічного підприємства "Мотор Січ". Таким чином було покладено край численним чуткам і хитанням, а гучна заява секретаря РНБО Данілова стала планом дій.

Підприємство стало яблуком розбрату й пересварило одразу кілька світових держав.

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Що таке "Мотор Січ"

"Мотор Січ" – український промисловий гігант й одне з найвідоміших підприємств України. "Мотор Січ" займається розробкою та виробництвом авіаційних та газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів.

Займається "Мотор Січ" не лише цивільними, але й військовими проєктами – має право на самостійний експорт продукції військового призначення.

Підприємство має власні розробки для космічних польотів, а ще у "Мотор Січ" купа власних розробок, що не лише конкурентні у світі, але подекуди не мають аналогів.

На "Мотор Січ" працюють декілька десятків тисяч людей, це підприємство є містоутворюючим у Запоріжжі.

Українські гелікоптери виробляються у Запоріжжі:

Кому належала "Мотор Січ"

З 1991 року стратегічне підприємство, яке тоді ж отримало свою сучасну назву – "Мотор Січ", перебуває в приватних руках. Наприкінці існування СРСР підприємство очолив В'ячеслав Богуслаєв. Від типових "червоних директорів" тих часів він відрізнявся бізнесовим хистом та вмінням швидко адаптуватися до нових реалій.

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У перший рік Незалежності Державний завод перетворився на Приватне акціонерне товариство, а його генеральний директор – пан Богуслаєв – став фактичним власником. Він обрав за творче кредо лояльність до будь-якої влади та завдяки цьому отримав імунітет від переслідувань, а його родина казково збагатилася. Богуслаєв-старший був відданий президенту Кравчуку, мав теплі стосунки з президентом Кучмою та його спадкоємцем – Януковичем. Після поразки останнього на виборах директор "Мотор Січі" став частиною реваншу регіоналів на парламентських виборах-2006, коли його вперше було обрано народним депутатом.

В'ячеслав Богуслаєв – багаторічний очільник "Мотор Січі" / Фото УНІАН

З тих часів В'ячеслав Богуслаєв є кадровим регіоналом – у цьому статусі він відбув 2 скликання Верховної Ради та голосував за "диктаторські закони" Януковича. Після перемоги Революції Гідності колишній регіонал обрався втретє й влився до фракції "Воля народу", що об'єднала колишніх кон'юнктурників з обслуги четвертого президента. У 2019 році Богуслаєв планував знову стати нардепом, але його планам завадив кандидат від популярної тоді партії "Слуга Народу" – 27-річний весільний фотограф Сергій Штепа.

Спроба продажу

Наприкінці 2012 року Богуслаєв офіційно склав повноваження голови ради директорів "Мотор Січі", оскільки збагнув, що не можу суміщати посади державного діяча та очільника підприємства. Втім, свій вплив на "Мотор Січ" родина регіонала зберегла, а сам він залишився головним акціонером та бенефіціаром.

Цим статусом Богуслаєв не задовільнився й спробував продати підприємство.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у 2017 році. Слідство з'ясувало, що з 2013 по 2016 роки керівництво "Мотор Січі" незаконно випускало нові акції Приватного акціонерного товариства, за допомогою чого не лише уникало податків й виводило великі суми грошей, але й продавало цінні папери офшорам, де їх сліди намагались приховати.

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Задіяна в цьому, за версією слідства, була також відома інвесткомпанія Dragon Capital. Їй співробітники Луценка відвели роль посередника оборудки.

У вересні 2017 року суд заарештував контрольний пакет 56% акцій "Мотор Січі", цінні папери зберігалися на рахунках Dragon Capital. Тоді ж стало відомо, що за офшорам стоять китайські бізнесмени.

Досудове розслідування встановило, що з 2016-го року невідомі особи, які працювали або досі продовжують працювати на заводах, а також бенефеціарні власники ПАТ вступили в змову для руйнування підприємства. Було проведено ряд угод продажу контрольного пакету акцій товариства на користь іноземних компаній, які мають намір перемістити активи і виробничі потужності товариства за межі України, що призведе до його ліквідації і знищення,

– пресреліз СБУ з цього приводу.

За даними спецслужб, новим власником контрольного пакету акцій стала фірма-офшор з Віргінських островів під назвою Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. Це частина китайського техногіганту Skyrizon, що є одним з лідерів авіакосмічної індустрії.

Махінації Богуслаєва викликали занепокоєння української влади. 1 березня 2018 року на засідання було прийнято таємне рішення про націоналізацію "Мотор Січі", а 6 березня того ж року президент Порошенко видав наказ про введення рішення в дію та доручив контроль за його виконанням секретарю РНБО Турчинову.

Як і у випадку з блокуванням проросійських телеканалів Медведчука це рішення не було виконано й залишилося декларативним, а чутки про притягнення Богуслаєва та його оточення до кримінальної відповідальності не справдились.

Президент Зеленський дізнається про потенціал українського авіапрому / Фото ПАТ "Мотор Січ"

Співпраця з окупантами

У 2019 році В'ячеслав Богуслаєв офіційно визнав, що продав 15% акцій китайцям, щоб залучити нові інвестиції. Його підтримав впливовий урядовець, віце-прем`єр Степан Кубів. За його словами, китайська Skyrizon і "Мотор Січ" будували разом завод в місті Чунцин, де будуть виробляти і обслуговувати авіадвигуни за українськими технологіями. Як зазначив урядовець, китайська сторона інвестувала $250 мільйонів у модернізацію українських виробничих і проєктних потужностей "Мотор Січі".

Ці аргументи не переконали СБУ та Генпрокуратуру, які в суді відстояли право на арешт контрольного пакету акцій "Мотор Січі".

Підстави вважати все це злочинною схемою у силовиків дійсно були. У 2019 році стало відомо, що "Мотор Січ" співпрацює з ворогами України.

Розслідування журналістів з Бігус-Інфо викрило факт співпраці менеджерів Богуслаєва з Росією. "Мотор Січ" та її "дочки" отримували підряди на обслуговування спеціального льотного загону "Росія", який займається перевезенням всіх топ-чиновників країни-агресора, а також керівників спецслужб і армії окупантів. З 2015 по 2017 роки пов'язана з Богуслаєвим компанія "Борисфен" отримала від росіян замовлень на 3,5 мільйона доларів.

Більш того, прекрасно себе почуває і фірма "ВК-МС", назва якої розшифровується як "Володимир Клімов - Мотор Січ". Створили цю компанію однойменні заводи з РФ і України для збірки "російських двигунів" з українських деталей.

Коли ж Україна заборонила експортувати деталі з нашої країни до терористів, виробництво росіянами "власних" комплектуючих для вертольотів не припинився. У 2017-му році в сертифікаті авіаційного регістру РФ вказувалось, що двигун ТВ3-117ВМ, який ставлять на багатоцільові Мі-8, виконаний спільно з "Мотор Січ".

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Двигуни та запчастини просто перекидалися з Запоріжжя до Росії компаніям "ВКМС", "Борисфен" та "ВКМС". Остання компанія належить виключно підконтрольним Богуслаєву фірмам і займається постачанням деталей 218-му авіаційно-ремонтному заводу. Найбільшим замовником робіт була ФСБ.

Українські деталі російські замовники брали по ГОСТам, які відповідають військовій техніці, так що Богуслаєв і його команда не могли не знати про пряму співпрацю з окупантами.

Для Росії з любов'ю: завод нардепа працює на російську оборонку і фінансує "ДНР":

Тоді ж СБУ повідомила, що на окупованій росіянами території у Сніжному працює машинобудівний завод, що підпорядковується "Мотор Січі". На відміну від інших, його не "порізали на метал" й він надалі виконує завдання та сплачує податки до "общаків" так званої "ДНР".

Великого скандалу розслідування не спричинило, оскільки тоді на слуху були більш гучні аналогічні справи, зокрема історія соратника президента Порошенка Гладковського, який задіяв для співпраці з окупантами цілий концерн "Укроборонпром". Втім, на відміну від справи Гладковського історія "Мотор Січі" отримала оцінку правоохоронними органами. Щоправда, не одразу й не до кінця.

"Нові власники"

Попри арешти акцій, що зберігалися не депозитах в компанії Dragon Capital, родині Богуслаєва вдалося продати маленькими партіями цінні папери Китаю. Як це могло статися – викликає питання не лише у пересічних громадян, але й у силових структур. Власне, в цьому й полягає основна видима частина конфлікту між Україною та Китаєм.

Влітку 2019 року Богуслаєв повідомив, що продав "Мотор Січ" китайським компаніям Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group (керівником останньої компанії є китайський бізнесмен Ван Цзінь). За інформацією Forbes, китайці встановили оперативним контроль за підприємством за 2 роки до цього.

У 2020 році вже самі китайські "інвестори" заявили, що мають контрольний пакет акцій "Мотор Січі". Тоді ж син В'ячеслава Богуслаєва – Олександр – придбав собі острів на узбережжі Італії. За даними італійських ЗМІ, вартість покупки острівця Галлінара склала 10 мільйонів євро.

Син Богуслаєва придбав острів:

Також у 2020 році у ЗМІ з'явилась низка публікацій про нових китайських власників, їх значні інвестиції в українську економіку та промисловість (мова йшла про 250 мільйонів доларів), а також спроби СБУ зарадити процвітанню. Пізніше з'явилась інформація, шо згадані 250 мільйонів – це кредит).

Доволі несподівано лобістом китайських інвесторів став відомий харківський бізнесмен Олександр Ярославський (DCH Group). Він почав активно захищати своїх азійських партнерів перед СБУ та Антимонопольним комітетом, а самі китайці заявили, що нині мають вже 75% акцій (решта – в "Укроборонпрому") й у разі чого звернуться до суду з вимогою відшкодування 3,5 мільярда доларів збитків. Їх вимогою було зняття арешту з контрольного пакету акцій.

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Свою погрозу Китай виконав у грудні 2020 року, коли звернувся до Міжнародного арбітражу з даного питання. Наразі Україна готується до процесу й веде консультації, а міністр іноземних справ Дмитро Кулеба дуже обережно назвав спробу крадіжки стратегічного підприємства та державну зраду, ситуацією, що не має нічого спільного з інвестиціями.

Китайський мільярдер Ван Цзін на переговорах з російським віцепрем'єром Сурковим у 2012 році / Фото – РІА "Новини"

Також з'явилась інформація про зв'язки китайського бізнесмена Ван Цзіня з росіянами, які є його партнерами. Саме цим фактром пояснюється поява Ярославського, який має давні стосунки з російськими олігархами. Вони не припинились і після воєнної агресії Росії проти України.

Санкції

15 січня 2021 року адміністрація президента Трампа у форматі прощальних гастролів наклала санкції на компанію Skyrizon. Було визнано, що інвестор "Мотор Січі" становить загрозу національній безпеці США.

Нерозсудливі та войовничі дії Китаю в Південно-Китайському морі та його агресивний поштовх до придбання інтелектуальної власності та технологій для його мілітаризації є загрозою національній безпеці США та безпеці міжнародного співтовариства. "Skyrizon” – китайська державна компанія – і її спроби придбати та узаконити закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики,

– міністр торгівлі США Уілбур Росс про санкції щодо інвестора.

Таким чином Україна не лише отримала чіткий сигнал від США, але й фактично опинилась між двох вогнів.

28 січня 2021 року президент Зеленський обрав "сторону". Проти китайських власників українського підприємства в особі громадянина Піднебесної Ван Цзіна було запроваджено санкції терміном на 3 роки.

Китай у відповідь надіслав ноту та вирішив діяти.

Спроба рейдерського захоплення "Мотор Січі"

31 січня 2021 року китайські інвестори попри санкції у односторонньому порядку спробували провести засідання акціонерів ПАТ "Мотор Січ", де планували закрити всі питання та провести потрібні рішення.

СБУ зупиняє спробу рейдерського захоплення "Мотор Січі" / Фото Укрінформ

Спроба проведення важливого заходу з порушенням карантинних приписів викликало різке несприйняття у СБУ – до місця проведення "зборів" завітали бійці-спецпризначенці, які швиденько ліквідували спробу рейдерського захоплення стратегічного підприємства.

Китайцям не допоміг навіть Ярославський. Його вплив нівелювала присутність 6 нардепів зі "Слуги Народу", кількох десятків мітингарів, 50 поліцейських та 200 бійців Нацгвардіі. Разом зі спецпризначенцями вони отримали чисельну перевагу й забанили "збори".

Курс на націоналізацію

На початку березня 2021 року представники "Слуги Народу" заявили, що виходом з ситуації стане націоналізація підприємства. Парламентарі пообіцяли швидко підготувати юридичну основу для цього процесу у вигляді законопроєктів.

Китай у свою чергу пригрозив новими позовами до України.

11 березня 2021 року на РНБО було прийнято рішення не піддаватися тиску й надалі захищати державні інтереси України.

П'яте питання, яке ми розглядали на засіданні РНБО, – про стан виконання рішення РНБО від 1 березня 2018 року про невідкладні заходи щодо захисту інтересів держави у сфері авіабудування. Мова йде про "Мотор Січ" у Запоріжжі. Прийняте відповідне рішення – згідно з цим рішенням підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу, буде повернуто у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом,

– Олексій Данілов про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

Основою для такого кроку стало рішення РНБО трирічної давнини, яке не було виконано. Мабуть, через вибори.