На мосту у Дніпрі таксист врятував жінку від самогубства: момент потрапив на відео

На Центральному мосту у Дніпрі жінка намагалася накласти на себе руки. Ймовірно, вона мала намір стрибнути у воду. Її врятував таксист, який проїжджав повз.

Джерело: "Інформатор"

Це сталося на Центральному мосту у ніч на 31 січня, приблизно о 3:20. Очевидцям вдалося зафільмувати момент порятунку на відео.

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Як все сталося

Коли таксист виїхав на Центральний міст, помітив жінку, яка стояла біля огорожі. Він вийшов з авто та підійшов до неї. Водій помітив, що у неї є ознаки алкогольного сп'яніння.

Незнайомка безперестанку повторювала, що хоче вбити. З'ясувалося, що причиною такого рішення є проблеми у сім'ї. Таксист намагався відволікати жінку та не дати втілити задумане у реальність.

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Дніпровський водій розумів, що залишати незнайомку у такому стані не можна. Згодом на місце прибула психіатрична бригада, її забрали у лікарню.

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