Напередодні Олексій Навальний оприлюднив запис розмов зі своїм можливим отруйником. Після цього у Москві затримали кількох прихильників опозиціонера.

Першою затримали Любов Соболь: деталі

Затримали, а згодом відпустили без пред'явлення обвинувачень співробітницю Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь. Про це повідомляє Meduza.

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Увечері 21 грудня Соболь приїхала до будинку ймовірного співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева. Його Навальний вважає причетним до замаху на нього. Соболь намагалася поговорити з Кудрявцевим, телефонувала в його квартиру. Однак він, за її словами, не відповів і викликав поліцію.

Вночі 22 грудня співробітницю Фонду боротьби з корупцією відпустили. Їй не пред'явили обвинувачення. Чи порушували кримінальну справу, невідомо.

На Соболь склали адмінпротокол за статтею про непокору законному розпорядженню поліцейського. Вона передбачає 15 діб арешту.

Яких ще прихильників Навального затримали

Поблизу будинку Кудрявцева затримали і співробітника передвиборного штабу Любові Соболь – Костянтина Распопова. Він перебуває в "Новокосіно", правоохоронці встановлюють його особу.

Він перебуває в "Новокосіно", правоохоронці встановлюють його особу. Крім того, карний розшук затримав співробітників ютуб-каналу "Навальний Live" Ольгу Ключникову і Якима Керімова. Їх підозрюють у тому ж злочині, що і Соболь. До них відмовлялися пускати адвокатів.

Усіх 3 затриманих будуть у поліції до суду на 48 годин по адмінстатті про непокору законному розпорядженню поліцейського.

До слова, у різних містах Росії почалися пікети на підтримку Навального і проти ФСБ.

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