Розвідка з іконами: Москва захоплювала Крим під прикриттям церкви

У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині, разом із ними на півострів прилетіла група росіян, яка провела переговори з Володимиром Константиновим та проросійським політиком Сергієм Аксьоновим.

Джерело: "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу

Детальніше про інші події в окупованому Криму – у спецвипуску програми.

До теми Загарбницькі апетити Путіна: повзуча окупація Криму почалась ще в кінці ХХ століття

Суд у Херсоні щодо учасника "кримської весни"

Севастополець Євген Куцарєв на суді у Херсоні зробив зізнання, мовляв, участь у "кримській весні" – його помилка. Під час окупації чоловік був у складі громадського руху, що стежив за українськими військовими та проукраїнськими громадянами у Севастополі.

Артистам Росії можуть заборонити виступи в Ізраїлі

Слідство вважає, що відповідну інформацію передавали російській владі. Водночас Куцарєв визнав свою провину і розкаявся.

Молода асоціація акторів "Маген" хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, причина – пропаганда окупації. Ізраїльтяни порівняли свої афіші з кримськими і склали лист із російськими зірками – у ньому 59 осіб.

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