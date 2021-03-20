Водночас тоді Москва давала своїм "зеленим чоловічкам" вказівки, мовляв, якщо збоку українців буде опір – то відходити. Про обман, залякування, "переодягання" та російський стиль окупації – у спецвипуску програми спеціально до 7 річниці окупації Криму.

До теми Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму: указ вступив у дію

27 лютого 2014 року невідомі захопили парламент Криму і саме той день був шансом для України – ситуацію можна було "переломити". Начальник управління військ берегової оборони військово-морських сил ЗСУ у 2014 Ігор Воронченко тоді пропонував провести антитерористичну операцію.

Мали намір змінити "тризуба на орла"

Водночас захоплювати і блокувати адмінбудівлі у Криму допомагали переодягнені морські піхотинці 810 бригади, яка базувалась у Криму. Українська розвідка перехопила розмову, де командувач берегових військ Чорноморського флоту знервовано пояснював командиру 810 бригади, що "треба негайно отримати цивільну форму".



Захоплювати Крим "допомагали" переодягнені морські піхотинці / Фото Міноборони

26 лютого 2014 року до Криму з Києва прилетіла група військових на чолі з начальником Генштабу Юрієм Ільїним, завданням було привести у повну бойову готовність флот і військові частини.

Як тільки приземлилися – Ільїн терміново поїхав до священника, а коли повернувся, то розповів про наміри змінити військову форму. Тоді він казав, що треба змінювати "тризуба на орла".

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