Українські моряки з судна, що затонуло 11 березня біля Румунії, повернулись на батьківщину. 18 березня вони перетнули кордон у Рені. Супроводжували екіпаж співробітники посольства України в Румунії.

Моряки успішно оформили в'їзд на територію України. Згодом екіпаж попрямував до Одеси.

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Моряки зустрінуться з представниками компанії-оператора

Вже там їх зустрінуть представники компанії-оператора "Волго Балт 179". У посольстві України в Румунії наголосили, стан здоров'я врятованих членів екіпажу – задовільний. Їх забезпечили усім необхідним. Вони пройшли необхідні лікувально-профілактичні процедури, аби їх безпечно доставили на батьківщину.

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