Вже вдома: моряки з затонулого судна "Волго Балт 179" повернулись в Україну
Українські моряки з судна, що затонуло 11 березня біля Румунії, повернулись на батьківщину. 18 березня вони перетнули кордон у Рені. Супроводжували екіпаж співробітники посольства України в Румунії.
Джерело:Посольство України в Румунії
Моряки успішно оформили в'їзд на територію України. Згодом екіпаж попрямував до Одеси.
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Моряки зустрінуться з представниками компанії-оператора
Вже там їх зустрінуть представники компанії-оператора "Волго Балт 179". У посольстві України в Румунії наголосили, стан здоров'я врятованих членів екіпажу – задовільний. Їх забезпечили усім необхідним. Вони пройшли необхідні лікувально-профілактичні процедури, аби їх безпечно доставили на батьківщину.
Що відомо про катастрофу "Волго Балт 179"
- Судно "Волго Балт 179" затонуло у Чорному морі 11 березня. На його борту перебували 13 українських моряків.
- Загинули капітан Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко.
- Ще одного члена екіпажу – старшого помічника капітана судна Рамзана Болатханова шукають.
- Жінку, що перебувала на борту, довелось госпіталізувати до Констанци.
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