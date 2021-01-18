В Україну прийшли потужні морози, подекуди температура повітря опустилася до -20 градусів. Через це українці стали використовувати більше газу для опалення домівок.

Останніми днями споживання природного газу в Україні збільшилося до 180 – 200 мільйонів кубічних метрів. Про це повідомив глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у фейсбуці.

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Макогон зауважив, що система ГТС України працює в штатному режимі.

Сьогодні очікуємо збільшення до 200 мільйонів кубічних метрів,

– написав він.

За даними Оператора ГТС, у грудні 2020 споживання газу склало 4,1 мільярда кубометрів, або 132,5 мільйона кубічних метрів на добу.

Коли морози в Україні вщухнуть

Синоптики прогнозують, що вже з 19 січня негода трохи заспокоїться і вщухне до кінця поточного тижня. На Водохреще температура повітря в середньому становитиме -10…-13 градусів.

Більше про те, якою буде погода взимку – читайте у матеріалі.

Раніше Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%.