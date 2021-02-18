Після тривалої негоди в Україну нарешті прийде потепління. Його слід чекати ще до кінця лютого. Хоча морози відступлять, не варто сподіватися, що погода швидко зміниться на весняну.

Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня. За її словами, тепло прийде в Україну з Атлантики та Західної Європи вже після 20 лютого.

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Морози відступатимуть, але не одразу. Потепління приходитиме у країну поступово. Спочатку стовпчики термометрів наближатимуться до нуля, потім температура ставатиме плюсовою.

Вже до 25 лютого температура по всій країні не опускатиметься нижче ніж +3. А на Закарпатті та на Півдні буде не менше ніж +10,

– зауважила синоптикиня.

Попри це, вона попередила українців, що радіти швидкій весні ще зарано. Адже температурні гойдалки в Україні протримаються аж до Великодня.

Наступні тижні будуть теплішими

Як пише Obozrevatel, метеорологиня Віра Балабух пояснила, що дія антициклону та холодних повітряних мас в Україні завершується. Зараз триває найхолодніший період, проте вже з 22 лютого буде тепло.

"Натомість в Україну прийде циклон з теплом та опадами. Холоди і морози закінчуються. Вдень доходитиме до плюсової температури, можливий мокрий сніг", – підкреслила вона.

Експертка також наголосила, що тривалість дня збільшується. Через це повітря прогріватиметься все більше і більше. Наразі цьому стоїть на заваді сніг. Адже він відбиває сонце.

Зверніть увагу! У ніч з 16 на 17 лютого у Черкасах зафіксували найнижчу у всій Центральній Європі температуру. Там було аж -29,3 градусів морозу.