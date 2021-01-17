На початку наступного тижня (18 – 19 січня) в Україні збережеться дуже холодна погода. Водночас на більшості української території буде сухо та без опадів.

Прогноз на понеділок, 18 січня

У більшості областей буде без суттєвих опадів. Лише у східних, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі слід очікувати сніг, а подекуди й хуртовину. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Температура у більшості областей вночі становитиме -16… -21 градус. А на півночі місцями доходитиме й до -22… -25 градусів. Вдень тут прогнозують не набагато теплішу температуру – 12… 17 градусів морозу.

Натомість у південній частині, у Прикарпатті та Закарпатті температура опуститься до -11… -16 градусів, а вдень – до 7… 12 градусів морозу.

Щодо Києва, то в столиці буде без суттєвих опадів. Температура вночі – -17… 19 градусів, вдень -13… 15 градусів морозу.

Крім того, в Україні на дорогах місцями слід очікувати ожеледицю. Вітер – змінних напрямів, його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Щоправда, на південному сході вітер дутиме з північного сходу зі швидкість 7 – 12 метрів за секунду. Вночі в цих регіонах пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 18 січня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 9,4 градуса вище за нуль в 2007 році, а найнижчу вночі – на позначц і 22,8 градуса морозу в 1950 році.



Прогноз погоди в Україні на 18 січня / Дані Укргідромтецентру

Якою буде погода у вівторок, 19 січня

У вівторок в Україні буде без суттєвих опадів. Лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують невеликий сніг.

Стовпчики термометрів вночі опустяться до -17… -22 градусів. А у північних та західних областях місцями слід очікувати 25 градусів морозу. Вдень тут температура підніметься до -10… -15 градусів.

Дещо тепліше буде на півдні, на Закарпатті та Прикарпатті – 13… 18 градусів морозу вночі та 4… 9 градусів нижче за нуль удень.

У Києві 19 січня збережеться холодна погода з температурою вночі -17… -19 градусів, вдень – 13… 15 градусів морозу. Без суттєвих опадів.

На дорогах в Україні – також місцями ожеледиця. Вітер – північно-західний із переходом на південний. Дутиме він зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

​До теми Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика



Прогноз погоди в Україні на 19 січня / Дані Укргідромтецентру