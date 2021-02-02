Морози, дощі та тумани: погода в Україні раптово погіршиться

Станом на вівторок, 2 лютого, сніговий циклон, на щастя, покинув Україну. Однак не варто передчасно радіти покращенню погоди. Упродовж дня температура повітря опуститься до -12 градусів морозу.

Джерело: Укравтодор

Найсильніше похолодання синоптики прогнозують на Заході та Півночі України.

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Там температура повітря опуститься до -4...-12 градусів морозу. У центральних областях прогнозують -1...-5 градусів морозу.

Найтепліше буде на південному сході. Там очікують до +8 градусів.

Деталі про погоду в Україні

Упродовж дня сніжитиме у Львівській та Волинській областях.

Дощі прогнозують у Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях.

Миритися з туманами доведеться у Рівненській, Тернопільській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській областях.

Ускладнення руху через погодні умови зафіксували на дорогах державного значення у таких областях: Волинській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській.

За добу 1 січня на деяких територіях України випало до 20 сантиметрів снігу. Найскладніша ситуація у Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Київській та Сумській областях.