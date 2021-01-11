Найближчими днями в Україні вдарять сильні морози. Пік похолодання прогнозують з 14 по 19 січня. У ці дні стовпчики термометрів опустяться вночі до -20 градусів.

В Україну суне холодна повітряна маса арктичного походження. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, арктична маса заповзатиме поступово, знижуючи температуру повітря спершу до невеликих, тоді до помірних і сильних морозів.

Якою буде погода 11 – 12 січня

У ці дні погоду України визначатиме антициклонічне поле. А це, за словами Діденко, означає, що снігопадів не очікують.

Лише в Криму можливі опади, невеликий сніг падатиме й у західних областях. Вдень ще холоду не буде, однак ночі будуть морозяні.

Що прогнозують на 13 – 14 січня

У середу, 13 січня у південний схід України прийде активний циклон, який ускладнить погоду. Почне падати сніг, мокрий сніг та навіть дощ. Крім того, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь та ще й штормовий вітер.

Циклон захопить східний регіон, Дніпропетровщину, Сумщину та Запоріжжя, тягнучи за собою опади та сильний вітер.

Крім того, 13 – 14 січня західні та північні області зачепить і північний циклон. Періодично падатиме сніг, температура буде мінусовою.

Погода 14 – 19 січня

Цей період буде найхолоднішим. У нічні години стовпчики термометрів опустяться до -14…-20 градусів.

Зверніть увагу! На 11 січня синоптики прогнозують в Україні похмуру погоду. Сонце з'явиться лише в небі над Ужгородом. Дощ падатиме на півночі – в Одесі та Сімферополі. Температура повітря коливатиметься від -1 до +5 градусів.