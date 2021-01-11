На Водохреще погода буде дуже морозною. Все тому, що у період з 15 по 20 січня в Україну суне значне похолодання.

Яку погоду синоптики прогнозують на Водохреще

Попри морози до -18 градусів, снігу не прогнозують. Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, повідомляє "РБК-Україна".

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Вночі обіцяють до -13...-18 градусів. Вдень буде лише трохи тепліше – -10...-15 градусів. Трішки вище стовпчики термометрів підніматимуться на Півдні.

Снігу не буде під час похолодання. Щоправда, перед тим, 13 січня, в Криму та на Приазов'ї можливі невеликі опади. Також сніг може порадувати жителів західних областей.

Зверніть увагу! Мокрий сніг та дощ можуть накрити Україну протягом 13 – 14 січня.

Середня температура січня

Зауважимо, раніше синоптики прогнозували, що в січні середня температура становитиме -4...0 градусів, а подекуди +1...+3. Такі позначки термометрів на 2 – 2,5 градуса перевищують середні багаторічні значення.

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