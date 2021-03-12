Moody's позитивно оцінило придбання "Метінвестом" шахтоуправління "Покровське"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's позитивно оцінює встановлення контролю Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", над найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" (Донецька область).

Це дозволить групі досягти самозабезпечення коксівним вугіллям до 90 – 100% потреб з 46% у 2020 році. Згідно з кредитною огляду Moody's від 11 березня поточного року, дане придбання є позитивним для кредитного рейтингу "Метінвесту".

Крім того, прогнозована боргове навантаження компанії після консолідації придбаного бізнесу, ймовірно, залишиться в цілому незмінною, підтримується відновленням світових цін на сталь і вугілля, що коксується,

– констатується в огляді.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. встановив контроль над ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", міноритарієм якого група стала у 2018 році. Водночас група "Метінвест" стала власником 67,28% КК ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське". Загальна сума винагороди за додаткову частку, придбану "Метінвестом" в Покровської вугільній групі обумовлена ​​вартістю опціону, який група отримала у 2018 році, зазначалося раніше в пресрелізі групи.

У 2019 – 2020 роках, беручи до уваги потенційну інтеграцію з "Метінвестом", Покровська вугільна група реструктурувала значну частину своїх кредитів і позик. Станом на 31 грудня 2020 року, зовнішня заборгованість ПУГ склала 535 мільйонів доларів. В основному це реструктурована кредитна лінія на суму 480 мільйонів доларів з терміном погашення у 2030 році.

У звіті "Метінвесту" за 2020 рік, компанія, маючи 24,77% пакет акцій, планувала до жовтня 2021 рік буде на викуп першу частину опціону на 25,23% у Покровській вугільній групі, а завершити придбання решти опціону в розмірі 49,99% в цьому активі до кінця 2022 року.

1 жовтня 2020 року група отримала схвалення АМКУ щодо отримання контролю над окремими підприємствами, що входять в Покровському вугільний бізнес. Згідно з умовами схвалення АМКУ, угода повинна бути завершена протягом року після дати схвалення. АМКУ дозволив "Метінвесту" придбати ТОВ "Індастріал коал холдинг" (ICH), ПрАТ "Шахтоуправління" Покровськ ", ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" і ТОВ "Шахтобудівних компанія".

Даний дозвіл Комітет надав "Метінвесту" за підсумками розгляду чотирьох справ про концентрацію, які є єдиною угодою, так і дозволу на покупку ТОВ "Шахта "Свято-Покровська №3", ТОВ "Углепромтранс", ТОВ "Свято-Іллінський машинобудівний завод", ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд" і "Шахтобудмонтажне управління №1". При цьому АМКУ встановив низку умов при видачі дозволів.

Крім того, повідомлялося, що група "Метінвест" у серпні 2018 офіційно оголосила про покупку приблизно за 190 мільйонів доларів до 24,99% акцій кількох українських активів, до складу яких входять підприємства з групи "Донецьксталь", що займаються видобутком, збагаченням і продажем вугілля.

"Покровське" – найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. У 2019 підприємство збільшило виручку на 32,7% – до 8,5 мільярдів гривень, отримавши чистий прибуток 925,01 мільйонів гривень проти чистого збитку 998,13 мільйона гривень роком раніше.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка: від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), які спільно керують компанією.