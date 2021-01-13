У Верховній Раді України депутатська монобільшість продовжуватиме руйнуватися. Водночас приблизно через рік своєї роботи вона майже "розвалилася".

В Україні немає відповідальних політичних сил, а є партії, які формуються "під президента". Про це заявив ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, монобільшість у Верховній Раді сформована з різних політичних груп, які перебувають під окремими впливами. Рибачук заявив, що наразі в Україні представники політичних еліт залишаються дуже впливовими.

Ми маємо модель, коли вже певні "спонсори" тих чи інших депутатів реально впливають на українську політику, а запитати нема з кого,

– розповів експерт.

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Рибачук зазначив, що раніше депутати з монобільшості "трималися" за рейтинг Володимира Зеленського у суспільстві, однак зараз їх нічого не об'єднує.

"Я чув, що депутатам від "Слуги народу" вже почали в конвертах регулярно виплачувати серйозні суми й це все традиційно роблять через Офіс Президента" – розповів він.

Вплив олігархів

На думку експерта, олігархам важливо, щоб в Україні не було єдиного потужного політичного центру та відповідальних партій, які б керувалися певними ідеологіями.

"Їм потрібно вирішувати свої проблеми й вони в цьому досягли високого рівня майстерності", – припустив Рибачук.

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Він також заявив, що поки в Україні немає політично відповідальних партій, а уряд формується "не з тих" політичних сил, олігархи будуть користуватися таким становищем. На думку Рибачука, вони зацікавлені в тому, щоб влада Зеленського послабилась і не було єдиного уряду, який міг би прозвітувати перед виборцями.

Експерт зауважив, що тоді олігархам буде дуже складно "вписуватися" в ідеологічні програми, а партіям буде невигідно мати з ними справу.