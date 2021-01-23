Monobank: секрети успіху сервісу з котиками та як вплинула конкуренція з "Приватом"

Monobank – це банк без відділень, віртуальний або ж банк у телефоні. Саме так себе позиціонує українська компанія. На ділі ж це бренд – з котиками, кешбеком і миттєвими кредитами.

Хочете бути клієнтом monobank – доведеться купити смартфон останніх років випуску – інші пристрої просто не підтримують програму. Чи є monobank – класичним банком, і як 2 гривні стали хайповим кейсом компанії – про це у програмі "Корпорації світу" на 24 каналі.

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Додаток Monobank запустили в листопаді 2017 року. Уже в травні 2019 року проєкт подолав рубіж в 1 мільйон клієнтів, а в березні 2020 року їхнє число перевищило 2 мільйони. Ще півмільйона нових клієнтів додалося менш ніж за 5 місяців.



Кожну хвилину клієнтами mono стають 3 людей / Скриншот з відео

"Плюшки" компанії

. Співвласник Мonobank Михайло Рогальський зазначив, що за час існування – від моменту виходу першої картки – картки поповнили на 244 мільярди гривень.

Monobank постійно фокусується на залученні нових клієнтів. Більшість "неофітів" дізнаються про банк шляхом сарафанного радіо. Компанія дарує гроші новим клієнтам, які реєструються за рекомендацією друга – по півсотні кожному. Дотепер реферальна програма приносить близько 30 – 40% нових клієнтів щомісяця.

Випуск програми "Корпорації світу" про Monobank: дивіться відео

Втім головні "плюшки" компанія обіцяє в процесі користування картою:

кешбек;

оплата комуналки й поповнення мобільного без комісій;

низька відсоткова ставка на кредити;

можливість розтермінування покупок;

а головне – відсутність відділень, тон папірців та черг.

Щоб стати клієнтом – достатньо зареєструватись у мобільному додатку. Проморолик був настільки успішним, що на ютубі з'явився безперервний ролик тривалістю у годину із 15 секундних повторів – такий собі гіпноз.

Дивіться промо-відео банку:

Як усе починалось

Але от починалось усе не так натхненно. Створили Мonobank колишні "приватівці", які до останнього відкидали ймовірність націоналізації банку. Через день після офіційного оголошення про націоналізацію "Приватбанку", його IT-директор Дмитро Дубілет написав, що безробітний. Разом із ним звільнили й інших топменеджерів — зміна керівництва була однією з умов націоналізації.

Так частина екстопменеджерів "Привату" відкрила власну компанію – Fintech Band і взялися конкурувати з тим, над чим ще пару днів тому працювали спільно – банкінгом від "Приватбанку".

Дмитро Дубілет

Дмитро Дубілет обіймав посаду міністра Кабінету міністрів за уряду Гончарука, але за 7 місяців після призначення, в березні 2020 року – команда відійшла від справ. Заради роботи на держпосаді Дубілет вийшов з бізнесу Fintech Band, відповідно відмовився від монобанку.

З головних політичних здобутків Дмитра – скасування паперової книжки та проведення електронного перепису населення. Коротку політичну кар'єру Дмитро згадує як досвід – не простий, але цікавий.



Дмитро Дубілет / Фото Getty Images

Дубілет має відношення ще до одного проєкту – Smartass – спортзал з атмосферою нічного клубу, його Дубілет відкрив спільно з ексдружиною у 2019 році. Заняття у Smartass проходять групами, ставка на світлове шоу та гучну музику.

Команда банку

Мonobank пов'язують саме з Дмитром Дубілетом, але акції, які йому належали, перед початком роботи в уряді він передав батьку – Олександру Дубілету – колишньому главі правління ПриватБанку.

Акції monobank належать у рівних частках Fintech Band і групі ТАС.

Склад акціонерів Fintech Band:

Олександр Дубілет – 33,74%

Олег Гороховський – 17,18 %

Михайло Рогальський – 17,18 %

Вадим Ковальов – 4,91%

Володимир Яценко – 17,18 %

Людмила Шмальченко – 9,81%

Fintech Band пообіцяв створити банк "як Приват24, тільки краще". Але якщо розібратись, то Monobank і не є банком у прямому розумінні цього слова. У Mono немає банківської ліцензії, яку видає НБУ з правом проводити розрахункові операції, приймати гроші на депозити або видавати кредити. Ймовірно, через втрату засновниками проєкту "ділової репутації" в Приваті, який НБУ визнав неплатоспроможним.

Я вважаю, що ми фінансовий сервіс. Банк – це не зовсім про нас, тому що ми зробили дуже зручну взаємодію і зручний додаток. Ось це і є ми. Банком ми називаємось лише для того, щоб клієнти розуміли, що у нас є фонд гарантування, що якщо ти розміщуєш депозит, то він повернеться, якщо з банком щось станеться,

– розповів співзасновник Олег Гороховський.

Universal Bank та Сергій Тігіпко

Universal Bank – клієнтами саме цього банку і є користувачі Mono. Universal Bank входить у ТАС – фінансово-промислову групу, яку заснували ще у 1998 році. Зараз це близько сотні компаній, які працюють на території України та країн СНД.



Mono та Universal / Скриншот з відео

Засновником і основним акціонером групи є Сергій Тігіпко, який, до речі, теж свого часу очолював "Приватбанк", він же є і бенефіціарним власником Universal Bank.

Мільйонер і ексміністр часів Януковича. Політичну кар'єру почав ще 1994 року – працював позаштатним консультантом другого президента України Леоніда Кучми з питань грошової політики. Побував на посадах віцепрем'єр-міністра України з питань економічної реформи, міністра економіки в уряді Віктора Ющенка. Двічі очолював посаду глави Національного банку України.



Сергій Тігіпко / Фото Getty Images

У 2004 році несподівано для багатьох Тігіпко став довіреною особою Віктора Януковича і очолив його передвиборчий штаб. Щоправда, за кілька місяців покинув команду Ще у лютому 2008 року журнал "Фокус" вніс Тігіпка до рейтингу 130 найбагатших українців – його статки оцінили у 900 мільйонів доларів

Про створення Fintech Band заявили у 2017, але за даними системи YouControl, ІТ-компанія була заснована ще у 2010 році.

Загальні інвестиції в monobank – близько 150 мільйонів гривень, переважно це власні кошти засновників, частина – платежі від банків-партнерів. Та кредитування окупилось – лише за рік Universal Bank збільшив чистий прибуток у 15 разів.

В червні 2020 року Мono заявили, що припиняють співпрацю із ТАСкомбанком Сергія Тігіпка. Причина: труднощі одного з клієнтів зі зняттям депозиту на суму 150 тисяч гривень. У вересні ж донька Тігіпка – Анна запускає свій власний онлайн-банк за прототипом mono – Izibank, який працює на ліцензії ТАСкомбанку.

Потреби клієнтів на першому місці

Mono усвідомили: важливо не лише задовільняти потреби клієнтів, а й дарувати емоції. Дизайн додатку максимально простий та сучасний.

"Ми розуміли, що принаймні перші кілька сотень тисяч клієнтів виявляться переважно молодими людьми. Ми дозволили собі перейти на більш дотепний тон. У "Приватбанку" це було неможливо. Наприклад, при установці кредитного ліміту вище 1 мільйону гривень, текст помилки виглядає так: "Воу-воу, тигр, звідки такі апетити!", – кажуть співзасновники.

До чого тут котики

Найбільш впізнаваною фішкою Monobank є кіт. Він фігурує у рекламі, в додатку, наліпках і вже є невіддільною частиною бренду. У mono кажуть, що не придумували його спеціально, просто стікери з котами – це прикольно.

Кота придумав я, у квітні 2017 року, коли "Приватбанк" запустив оплату по QR-коду. Я кажу: давайте у нас персонаж буде називатись QR-кот і він у нас з'явився в додатку як персонах,

– розповів Олег Гороховський.

Історія про 2 гривні

Загалом комунікація з людьми в mono в пріоритеті, а іноді навіть переходить межу "здорового хайпу" – наприклад, історія із 2 гривнями. Один з операторів мобільного банку на запит клієнта "Скиньте 2 гривні" просто переслав йому гроші.

Ролик розмістили в тіктоці, і він швидко став вірусним. Потім про це написав у фейсбуці співзасновник банку Гороховський, а обговорення кейсу не припинялося.

Конкуренція з "Приватбанком" та стратегії

По суті Monobank – це покращена версія "Привату24", з яким Monobank досі веде жорстку конкуренцію. Навіть фірмова чорна карта monobank – наслідок цієї конкуренції. В Приваті чорну карту пропонували для VIP-клієнтів, її продавали за 2 тисячі доларів. Тож у monobank вирішили: "якщо основний гравець продає, ми просто роздаватимемо їх безкоштовно".

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У 2020 році monobank – це 2,7 мільйона ​​клієнтів і 2 тисячі співробітників. 66% карт Monobank є активними – це найвищий показник серед усіх українських банків. До кінця 2022 року monobank хоче збільшити кількість користувачів до 5 мільйонів.

У mono використовують стратегію Lovemark – такий собі образ бренду, націлений на створення емоційного зв'язку з користувачем – це ті ж наліпки з котами, ігри та нагороди. Призи – це анімовані картинки з символом банку – котом. Це додає азарту та захоплення, змушує користуватися додатком частіше.

Більше про Monobank – дивіться у відео програми.