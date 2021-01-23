Monobank: секрети успіху сервісу з котиками та як вплинула конкуренція з "Приватом"
Monobank – це банк без відділень, віртуальний або ж банк у телефоні. Саме так себе позиціонує українська компанія. На ділі ж це бренд – з котиками, кешбеком і миттєвими кредитами.
Хочете бути клієнтом monobank – доведеться купити смартфон останніх років випуску – інші пристрої просто не підтримують програму. Чи є monobank – класичним банком, і як 2 гривні стали хайповим кейсом компанії – про це у програмі "Корпорації світу" на 24 каналі.
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Додаток Monobank запустили в листопаді 2017 року. Уже в травні 2019 року проєкт подолав рубіж в 1 мільйон клієнтів, а в березні 2020 року їхнє число перевищило 2 мільйони. Ще півмільйона нових клієнтів додалося менш ніж за 5 місяців.
Кожну хвилину клієнтами mono стають 3 людей / Скриншот з відео
"Плюшки" компанії
Monobank постійно фокусується на залученні нових клієнтів. Більшість "неофітів" дізнаються про банк шляхом сарафанного радіо. Компанія дарує гроші новим клієнтам, які реєструються за рекомендацією друга – по півсотні кожному. Дотепер реферальна програма приносить близько 30 – 40% нових клієнтів щомісяця.
Втім головні "плюшки" компанія обіцяє в процесі користування картою:
- кешбек;
- оплата комуналки й поповнення мобільного без комісій;
- низька відсоткова ставка на кредити;
- можливість розтермінування покупок;
- а головне – відсутність відділень, тон папірців та черг.
Щоб стати клієнтом – достатньо зареєструватись у мобільному додатку. Проморолик був настільки успішним, що на ютубі з'явився безперервний ролик тривалістю у годину із 15 секундних повторів – такий собі гіпноз.
Дивіться промо-відео банку:
Як усе починалось
Але от починалось усе не так натхненно. Створили Мonobank колишні "приватівці", які до останнього відкидали ймовірність націоналізації банку. Через день після офіційного оголошення про націоналізацію "Приватбанку", його IT-директор Дмитро Дубілет написав, що безробітний. Разом із ним звільнили й інших топменеджерів — зміна керівництва була однією з умов націоналізації.
Так частина екстопменеджерів "Привату" відкрила власну компанію – Fintech Band і взялися конкурувати з тим, над чим ще пару днів тому працювали спільно – банкінгом від "Приватбанку".
Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет обіймав посаду міністра Кабінету міністрів за уряду Гончарука, але за 7 місяців після призначення, в березні 2020 року – команда відійшла від справ. Заради роботи на держпосаді Дубілет вийшов з бізнесу Fintech Band, відповідно відмовився від монобанку.
З головних політичних здобутків Дмитра – скасування паперової книжки та проведення електронного перепису населення. Коротку політичну кар'єру Дмитро згадує як досвід – не простий, але цікавий.
Дмитро Дубілет / Фото Getty Images
Після звільнення з уряду Дубілет повернувся до своїх бізнесових проєктів, крім Monobank, Дубілет веде ще один проєкт – Smartass – спортзал з атмосферою нічного клубу, його Дубілет відкрив спільно з ексдружиною у 2019 році. Заняття у Smartass проходять групами, ставка на світлове шоу та гучну музику.
Команда банку
Мonobank "приписують" саме Дубілету, але Дмитру належить 34% акцій компанії. Окрім Олександра співвласниками є:
- батько Дмитра – Олександр Дубілет – колишній глава правління "Приватбанку";
- Олег Гороховський – перший заступник глави правління;
- Михайло Рогальський – відповідав в "Приваті" за платежі та перекази;
- Вадим Ковальов – займався оцінкою ризиків;
- Володимир Яценко – заступник голови правління банку;
- Людмила Шмальченко – ексдиректорка казначейства банку.
Fintech Band пообіцяв створити банк "як Приват24, тільки краще". Але якщо розібратись, то Monobank і не є банком у прямому розумінні цього слова. У Mono немає банківської ліцензії, яку видає НБУ з правом проводити розрахункові операції, приймати гроші на депозити або видавати кредити. Ймовірно, через втрату засновниками проєкту "ділової репутації" в Приваті, який НБУ визнав неплатоспроможним.
Я вважаю, що ми фінансовий сервіс. Банк – це не зовсім про нас, тому що ми зробили дуже зручну взаємодію і зручний додаток. Ось це і є ми. Банком ми називаємось лише для того, щоб клієнти розуміли, що у нас є фонд гарантування, що якщо ти розміщуєш депозит, то він повернеться, якщо з банком щось станеться,
– розповів співзасновник Олег Гороховський.
Universal Bank та Сергій Тігіпко
Universal Bank – клієнтами саме цього банку і є користувачі Mono. Universal Bank входить у ТАС – фінансово-промислову групу, яку заснували ще у 1998 році. Зараз це близько сотні компаній, які працюють на території України та країн СНД.
Mono та Universal / Скриншот з відео
Засновником і основним акціонером групи є Сергій Тігіпко, який, до речі, теж свого часу очолював "Приватбанк", він же є і бенефіціарним власником Universal Bank.
Мільйонер і ексміністр часів Януковича. Політичну кар'єру почав ще 1994 року – працював позаштатним консультантом другого президента України Леоніда Кучми з питань грошової політики. Побував на посадах віцепрем'єр-міністра України з питань економічної реформи, міністра економіки в уряді Віктора Ющенка. Двічі очолював посаду глави Національного банку України.
Сергій Тігіпко / Фото Getty Images
У 2004 році несподівано для багатьох Тігіпко став довіреною особою Віктора Януковича і очолив його передвиборчий штаб. Щоправда, за кілька місяців покинув команду Ще у лютому 2008 року журнал "Фокус" вніс Тігіпка до рейтингу 130 найбагатших українців – його статки оцінили у 900 мільйонів доларів
Про створення Fintech Band заявили у 2017, але за даними системи YouControl, ІТ-компанія була заснована ще у 2010 році.
Загальні інвестиції в monobank – близько 150 мільйонів гривень, переважно це власні кошти засновників, частина – платежі від банків-партнерів. Та кредитування окупилось – лише за рік Universal Bank збільшив чистий прибуток у 15 разів.
В червні 2020 року Мono заявили, що припиняють співпрацю із ТАСкомбанком Сергія Тігіпка. Причина: труднощі одного з клієнтів зі зняттям депозиту на суму 150 тисяч гривень. У вересні ж донька Тігіпка – Анна запускає свій власний онлайн-банк за прототипом mono – Izibank, який працює на ліцензії ТАСкомбанку.
Потреби клієнтів на першому місці
Mono усвідомили: важливо не лише задовільняти потреби клієнтів, а й дарувати емоції. Дизайн додатку максимально простий та сучасний.
"Ми розуміли, що принаймні перші кілька сотень тисяч клієнтів виявляться переважно молодими людьми. Ми дозволили собі перейти на більш дотепний тон. У "Приватбанку" це було неможливо. Наприклад, при установці кредитного ліміту вище 1 мільйону гривень, текст помилки виглядає так: "Воу-воу, тигр, звідки такі апетити!", – кажуть співзасновники.
До чого тут котики
Найбільш впізнаваною фішкою Monobank є кіт. Він фігурує у рекламі, в додатку, наліпках і вже є невіддільною частиною бренду. У mono кажуть, що не придумували його спеціально, просто стікери з котами – це прикольно.
Звісно, те що кіт Дубілета в рюкзаку прославився – це теж підігріло ту цікавість і пропозиція додати кота в додаток вона поєдналась з популярністю кота Діми. Саме його дехто вважає прототипом "монівського"
Кіт Дубілета / Скриншот
Історія про 2 гривні
Загалом комунікація з людьми в mono в пріоритеті, а іноді навіть переходить межу "здорового хайпу" – наприклад, історія із 2 гривнями. Один з операторів мобільного банку на запит клієнта "Скиньте 2 гривні" просто переслав йому гроші.
Ролик розмістили в тіктоці, і він швидко став вірусним. Потім про це написав у фейсбуці співзасновник банку Гороховський, а обговорення кейсу не припинялося.
Конкуренція з "Приватбанком" та стратегії
По суті Monobank – це покращена версія "Привату24", з яким Monobank досі веде жорстку конкуренцію. Навіть фірмова чорна карта monobank – наслідок цієї конкуренції. В Приваті чорну карту пропонували для VIP-клієнтів, її продавали за 2 тисячі доларів. Тож у monobank вирішили: "якщо основний гравець продає, ми просто роздаватимемо їх безкоштовно".
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У 2020 році monobank – це 2,7 мільйона клієнтів і 2 тисячі співробітників. 66% карт Monobank є активними – це найвищий показник серед усіх українських банків. До кінця 2022 року monobank хоче збільшити кількість користувачів до 5 мільйонів.
У mono використовують стратегію Lovemark – такий собі образ бренду, націлений на створення емоційного зв'язку з користувачем – це ті ж наліпки з котами, ігри та нагороди. Призи – це анімовані картинки з символом банку – котом. Це додає азарту та захоплення, змушує користуватися додатком частіше.
Більше про Monobank – дивіться у відео програми.
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