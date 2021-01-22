У Monobankу запропонували скандальному нардепу Олександру Дубінському закрити рахунок. На думку депутата, це через санкції США.

Нардеп не закриватиме рахунок у банку. Про це Дубінський написав у фейсбуці.

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Політик стверджує, що працівники банку не хочуть мати проблем.

Я цього робити не буду (закривати рахунок – 24 канал). Принципово. На всяк випадок, залишив їм 30 гривень,

– заявив Дубінський.

Санкції США проти Дубінського: що відомо

США 11 січня наклали санкції проти 7 людей та 4 організацій, які є частиною, пов'язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Під удар потрапило оточення нардепа Андрія Деркача. Зокрема, Дубінський та ексдепутат Олександр Онищенко.

Сам Дубінський назвав санкції тимчасовими незручностями та заявив, що не має наміру виходити з фракції "Слуга народу".

Крім того, політик звинуватив у санкціях Центр протидії корупції.

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Санкції США проти оточення Деркача / Інфографіка 24 каналу