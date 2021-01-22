Monobank попросив Дубінського закрити рахунок через санкції США
У Monobankу запропонували скандальному нардепу Олександру Дубінському закрити рахунок. На думку депутата, це через санкції США.
Нардеп не закриватиме рахунок у банку. Про це Дубінський написав у фейсбуці.
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Політик стверджує, що працівники банку не хочуть мати проблем.
Я цього робити не буду (закривати рахунок – 24 канал). Принципово. На всяк випадок, залишив їм 30 гривень,
– заявив Дубінський.
Санкції США проти Дубінського: що відомо
- США 11 січня наклали санкції проти 7 людей та 4 організацій, які є частиною, пов'язаної з Росією мережі закордонного впливу.
- Під удар потрапило оточення нардепа Андрія Деркача. Зокрема, Дубінський та ексдепутат Олександр Онищенко.
- Сам Дубінський назвав санкції тимчасовими незручностями та заявив, що не має наміру виходити з фракції "Слуга народу".
- Крім того, політик звинуватив у санкціях Центр протидії корупції.
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