У Молдові за підозрою у зґвалтуванні дівчинки оголосили в розшук колишнього українського консула

2 лютого 2021 , 18:51
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Поліцейські Бельців намагаються розшукати колишнього українського дипломата, який, за даними слідчих, у 2019 році разом із товаришем зґвалтував неповнолітню.

Джерело: СП

У МЗС України стверджують, що Олександра Сторожука, якого 2 роки тому звинувачували у скоєнні гучного злочину, звільнили ще у 2020. Тож, наразі на нього дипломатична недоторканість не розповсюджується.

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Втім, місцеперебування колишнього консула правоохоронцям Молдови невідоме. Тому його оголосили у міжнародний розшук.

Поплічника посадили

17 грудня 2020 року суд Бельців визнав винним місцевого мешканця, який, за даними слідства, брав участь у зґвалтуванні неповнолітньої. Його покарали 5 роками ув'язнення у колонії закритого типу.

Провину чоловік визнав, але із вироком не погодився. Через що подав апеляцію.

Що відомо про зґвалтування яке нібито скоїв український дипломат

  • Як визнали судді, друг колишнього консула прийшов до нього у гості 4 лютого 2019.
  • Близько 20:00 за місцевим часом туди прийшла дівчина, яку дипломат найняв для прибирання житла.
  • Тоді ж чоловіки почали до неї чіплятися, але отримали відмову.
  • Консул нібито схопив дівчину та тримав її, а його товариш – зняв одяг і зґвалтував. Дипломат, за даними поліції, не стояв осторонь, а весь цей час тримав потерпілу та мастурбував.

Згодом правоохоронці встановили особи обох фігурантів справи, але затримати консула не змогли, оскільки на нього розповсюджувався дипломатичний імунітет.