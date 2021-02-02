У Молдові за підозрою у зґвалтуванні дівчинки оголосили в розшук колишнього українського консула

Поліцейські Бельців намагаються розшукати колишнього українського дипломата, який, за даними слідчих, у 2019 році разом із товаришем зґвалтував неповнолітню.

Джерело: СП

У МЗС України стверджують, що Олександра Сторожука, якого 2 роки тому звинувачували у скоєнні гучного злочину, звільнили ще у 2020. Тож, наразі на нього дипломатична недоторканість не розповсюджується.

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Втім, місцеперебування колишнього консула правоохоронцям Молдови невідоме. Тому його оголосили у міжнародний розшук.

Поплічника посадили

17 грудня 2020 року суд Бельців визнав винним місцевого мешканця, який, за даними слідства, брав участь у зґвалтуванні неповнолітньої. Його покарали 5 роками ув'язнення у колонії закритого типу.

Провину чоловік визнав, але із вироком не погодився. Через що подав апеляцію.

Що відомо про зґвалтування яке нібито скоїв український дипломат

Як визнали судді, друг колишнього консула прийшов до нього у гості 4 лютого 2019.

Близько 20:00 за місцевим часом туди прийшла дівчина, яку дипломат найняв для прибирання житла.

Тоді ж чоловіки почали до неї чіплятися, але отримали відмову.

Консул нібито схопив дівчину та тримав її, а його товариш – зняв одяг і зґвалтував. Дипломат, за даними поліції, не стояв осторонь, а весь цей час тримав потерпілу та мастурбував.

Згодом правоохоронці встановили особи обох фігурантів справи, але затримати консула не змогли, оскільки на нього розповсюджувався дипломатичний імунітет.