У Молдові за підозрою у зґвалтуванні дівчинки оголосили в розшук колишнього українського консула

Поліцейські Бельців намагаються розшукати колишнього українського дипломата, який, за даними слідчих, у 2019 році разом із товаришем зґвалтував неповнолітню.
Джерело: СП
У МЗС України стверджують, що Олександра Сторожука, якого 2 роки тому звинувачували у скоєнні гучного злочину, звільнили ще у 2020. Тож, наразі на нього дипломатична недоторканість не розповсюджується.
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17 грудня 2020 року суд Бельців визнав винним місцевого мешканця, який, за даними слідства, брав участь у зґвалтуванні неповнолітньої. Його покарали 5 роками ув'язнення у колонії закритого типу.
Провину чоловік визнав, але із вироком не погодився. Через що подав апеляцію.
Згодом правоохоронці встановили особи обох фігурантів справи, але затримати консула не змогли, оскільки на нього розповсюджувався дипломатичний імунітет.