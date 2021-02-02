У Молдові за підозрою у зґвалтуванні дівчинки оголосили в розшук колишнього українського консула
Поліцейські Бельців намагаються розшукати колишнього українського дипломата, який, за даними слідчих, у 2019 році разом із товаришем зґвалтував неповнолітню.
Джерело: СП
У МЗС України стверджують, що Олександра Сторожука, якого 2 роки тому звинувачували у скоєнні гучного злочину, звільнили ще у 2020. Тож, наразі на нього дипломатична недоторканість не розповсюджується.
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Поплічника посадили
17 грудня 2020 року суд Бельців визнав винним місцевого мешканця, який, за даними слідства, брав участь у зґвалтуванні неповнолітньої. Його покарали 5 роками ув'язнення у колонії закритого типу.
Провину чоловік визнав, але із вироком не погодився. Через що подав апеляцію.
Що відомо про зґвалтування яке нібито скоїв український дипломат
- Як визнали судді, друг колишнього консула прийшов до нього у гості 4 лютого 2019.
- Близько 20:00 за місцевим часом туди прийшла дівчина, яку дипломат найняв для прибирання житла.
- Тоді ж чоловіки почали до неї чіплятися, але отримали відмову.
- Консул нібито схопив дівчину та тримав її, а його товариш – зняв одяг і зґвалтував. Дипломат, за даними поліції, не стояв осторонь, а весь цей час тримав потерпілу та мастурбував.
Згодом правоохоронці встановили особи обох фігурантів справи, але затримати консула не змогли, оскільки на нього розповсюджувався дипломатичний імунітет.
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