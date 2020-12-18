Чинний президент Молдови Ігор Додон підписав низку скандальних законів. Вони стосуються повернення статусу російській мові та зняття заборони на ретрансляцію російських новин та про позбавлення президента контролю над спецслужбою.

Закони ухвалив парламент 16 грудня. Про це повідомляє NewsMaker. Важливо Рішення Молдови щодо російської мови є небезпечним для регіону, – Данілов Додон підписав закони, що повертають статус російській мові й російські телепрограми. Сам Додон назвав ухвалені закони такими, "на які чекали громадяни". Які скандальні закони підтримав Додон Закон, що повертає російській мові статус мови міжнаціонального спілкування та дозволяє використовувати її у спілкуванні з державними органами й соціальними установами.

та дозволяє використовувати її у спілкуванні з державними органами й соціальними установами. Це також закон про скасування заборони на ретрансляцію у Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм. Зверніть увагу! Раніше Додон неодноразово погрожував підвищити в країні статус російської мови. Що передбачає закон про підвищення статусу російської мови в Молдові Він повертає російській мові статус мови міжнаціонального спілкування.

Крім того, державних чиновників зобов'язали на прохання громадян відповідати російською мовою, зокрема документально. Стосується ця норма і судів.

Також депутати в першому читанні схвалили рішення, яке зобов'язує виробників ліків друкувати інструкції до них молдовською (румунською) та російською мовами. Зауважимо, що каденція Ігоря Додона добігає кінця. Згідно з результатами другого туру президентських виборів, що відбулися у Молдові 15 листопада, перемогу здобула проєвропейська політикиня Майя Санду.