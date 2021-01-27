Мокрий сніг, ожеледиця та шквальний вітер: українців попередили про погіршення погоди

Синоптики прогнозують 27 січня у частині областей значний сніг та ожеледицю на дорогах. Крім того, на півдні очікують сильні пориви вітру.
Джерело: Укргідрометцентр
Станом на ранок 27 січня невеликий сніг падає в Одеській, Миколаївській, Кіровоградський та Львівській областях.
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Сніговий покрив сягатиме там до 10 – 20 сантиметрів. Крім того, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах буде ожеледиця.
У південній частині України прогнозують сильні пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Погодні умови можуть спричинити відключення світла у деяких населених пунктах, а також порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Де в україні 27 січня погіршиться погода / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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