Мокрий сніг, ожеледиця та шквальний вітер: українців попередили про погіршення погоди

Синоптики прогнозують 27 січня у частині областей значний сніг та ожеледицю на дорогах. Крім того, на півдні очікують сильні пориви вітру.

Джерело: Укргідрометцентр

Станом на ранок 27 січня невеликий сніг падає в Одеській, Миколаївській, Кіровоградський та Львівській областях.

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Протягом дня опади прогнозують

в Одеській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Полтавській областях.

Сніговий покрив сягатиме там до 10 – 20 сантиметрів. Крім того, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах буде ожеледиця.

У південній частині України прогнозують сильні пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Де дутиме сильний вітер

у Донецькій;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Херсонській областях;

у Криму.

Погодні умови можуть спричинити відключення світла у деяких населених пунктах, а також порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.



Де в україні 27 січня погіршиться погода / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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