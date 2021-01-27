Мокрий сніг, ожеледиця та шквальний вітер: українців попередили про погіршення погоди

27 січня 2021 , 10:01
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Синоптики прогнозують 27 січня у частині областей значний сніг та ожеледицю на дорогах. Крім того, на півдні очікують сильні пориви вітру.

Джерело: Укргідрометцентр

Станом на ранок 27 січня невеликий сніг падає в Одеській, Миколаївській, Кіровоградський та Львівській областях.

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Протягом дня опади прогнозують

  • в Одеській;
  • Миколаївській;
  • Кіровоградській;
  • Черкаській;
  • Полтавській областях.

Сніговий покрив сягатиме там до 10 – 20 сантиметрів. Крім того, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах буде ожеледиця.

У південній частині України прогнозують сильні пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Де дутиме сильний вітер

  • у Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській;
  • Херсонській областях;
  • у Криму.

Погодні умови можуть спричинити відключення світла у деяких населених пунктах, а також порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.


Де в україні 27 січня погіршиться погода / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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Наслідки негоди 26 січня

  • У результаті ускладнення погодних умов вранці 27 січня були знеструмлені 117 населених пунктів в 5 областях України.
  • Крім того, рятувальники розчистили окремі ділянки доріг у Львівській та Рівненській областях, які були заблоковані через снігові намети та сильний вітер. Більше читайте тут.