Мокрий сніг, ожеледиця та шквальний вітер: українців попередили про погіршення погоди
Синоптики прогнозують 27 січня у частині областей значний сніг та ожеледицю на дорогах. Крім того, на півдні очікують сильні пориви вітру.
Джерело: Укргідрометцентр
Станом на ранок 27 січня невеликий сніг падає в Одеській, Миколаївській, Кіровоградський та Львівській областях.
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Протягом дня опади прогнозують
- в Одеській;
- Миколаївській;
- Кіровоградській;
- Черкаській;
- Полтавській областях.
Сніговий покрив сягатиме там до 10 – 20 сантиметрів. Крім того, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах буде ожеледиця.
У південній частині України прогнозують сильні пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Де дутиме сильний вітер
- у Донецькій;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Херсонській областях;
- у Криму.
Погодні умови можуть спричинити відключення світла у деяких населених пунктах, а також порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Де в україні 27 січня погіршиться погода / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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Наслідки негоди 26 січня
- У результаті ускладнення погодних умов вранці 27 січня були знеструмлені 117 населених пунктів в 5 областях України.
- Крім того, рятувальники розчистили окремі ділянки доріг у Львівській та Рівненській областях, які були заблоковані через снігові намети та сильний вітер. Більше читайте тут.
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