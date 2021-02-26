Moderna виготовила першу вакцину проти нового штаму COVID-19 – Голос Америки

Moderna виготовила першу партію вакцини з підвищеною ефективністю проти нового штаму коронавірусу. Представники компанії заявили, що відправили модифікований препарат до Національного інституту здоров'я США для тестування.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Водночас Pfizer теж шукає шлях посилити ефективність своєї вакцини проти мутацій коронавірусу. Компанія перевіряє, чи введення третьої дози препарату зможе посилити імунну відповідь людини, якої буде достатньо для захисту від нових штамів.

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Невпинна російська агресія в Україні – це найбільш грубе порушення суверенітету і територіальної цілісності в районі ОБСЄ. Про це наголосив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США, посол Філіп Рікер під час зустрічі парламентської асамблеї ОБСЄ.

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