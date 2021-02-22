Мобільний госпіталь на Прикарпатті вже готовий до прийому хворих: він наразі єдиний в Україні

В Івано-Франківській області через нестачу ліжок для хворих на COVID-19 розгорнули тимчасовий шпиталь. Розрахований він на 120 ліжок і вже може функціонувати як самостійна лікарня.

Мобільний госпіталь вже повністю готовий приймати пацієнтів на території Богородчанської центральної районної лікарні. Розгорнула госпіталь Державна cлужба України з надзвичайних ситуацій за дорученням уряду.

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Мобільний госпіталь на Прикарпатті: що там є

Госпіталь налічує 30 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, що розрахована на 120 ліжок. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.



Таких ліжок у госпіталі 120 / Фото ДСНС

У госпіталі функціонують:

️приймальне відділення;

️блок інтенсивної терапії;

️палати для пацієнтів.

Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.



Госпіталь може повністю автономно функціонувати / Фото ДСНС

Критична ситуація на Прикарпатті: головне

На Прикарпатті зберігається один з найбільших рівнів захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація. Пацієнти змушені лежати у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.

Через ситуацію в екстреному випадку на Прикарпаття вилетів головний санлікар України Віктор Ляшко.

19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.

З 22 лютого на Прикарпатті діє червона зона карантину: уроки в школі для учнів 5 – 11 класів скасували, ТРЦ і ресторани закрили.