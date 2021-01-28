Корнієнко розповів про мобільний додаток, за допомогою якого можуть вирішити долю Дубінського

Нардепи зі "Слуги народу" використовуть спеціальний додаток для мобільних телефонів, який дозволяє анонімно голосувати. Саме за допомогою такої опції можуть вирішити долю у політсилі скандального парламентаря Олександра Дубінського.
Джерело: "Новое время"
Про мобільний додаток розповів в інтерв'ю голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
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Ми давно планували встановити наш фракційний застосунок, який давно готовий, давно зарелізений. І ось Давид Арахамія запропонував це опитування робити в застосунку. Він є й у відкритому доступі, ви можете навіть його завантажити собі в AppStore, але там обмежений функціонал,
– пояснив Корнієнко.
Повний функціонал доступний лише парламентарям, які пройдуть реєстрацію за номерами мобільних телефонів. Результати голосування у додатку може бачити лише керівництво фракції.
Щодо ситуації з Дубінським, то Корнієнко передбачає 3 варіанти подій:
За словами Корнієнка, досі додаток не завантажили близько 30 "слуг народу", бо вони "бояться стеження спецслужб".