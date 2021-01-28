Корнієнко розповів про мобільний додаток, за допомогою якого можуть вирішити долю Дубінського

Нардепи зі "Слуги народу" використовуть спеціальний додаток для мобільних телефонів, який дозволяє анонімно голосувати. Саме за допомогою такої опції можуть вирішити долю у політсилі скандального парламентаря Олександра Дубінського.

Джерело: "Новое время"

Про мобільний додаток розповів в інтерв'ю голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

До теми Чи залишиться Дубінський у "Слузі народу": Корнієнко розповів про плани фракції

Ми давно планували встановити наш фракційний застосунок, який давно готовий, давно зарелізений. І ось Давид Арахамія запропонував це опитування робити в застосунку. Він є й у відкритому доступі, ви можете навіть його завантажити собі в AppStore, але там обмежений функціонал,

– пояснив Корнієнко.

Голосування відбувається анонімно

Повний функціонал доступний лише парламентарям, які пройдуть реєстрацію за номерами мобільних телефонів. Результати голосування у додатку може бачити лише керівництво фракції.

Щодо ситуації з Дубінським, то Корнієнко передбачає 3 варіанти подій:

Перший варіант – звернутись за підтримкою Дубінського до міжнародних установ.

Другий варіант – призупинення членства Дубінського у фракції на час розслідування.

Третій – ініціація звернення до голови Верховної Ради від фракції з проханням звільнити Дубінського з посади заступника голови комітету фінансів і податкової політики.

За словами Корнієнка, досі додаток не завантажили близько 30 "слуг народу", бо вони "бояться стеження спецслужб".

Коротко про ситуацію з Дубінським:

Мінфін США запровадив санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України. Зокрема, це стосувалося нардепа Олександра Дубінського та екснардепа-втікача Олександра Онищенка.

Санкції ввели через втручання у вибори президента США.

У "Слузі народу" запевнили, що для ретельного розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський на певний час вийшов з фракції.

За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно припинити членство у фракції.

Нардеп просить про зустріч з главою держави, оскільки не визнає себе винним.

Голосування щодо Дубінського може бути проведене вже 29 січня або на найближчих вихідних.