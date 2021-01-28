Нардепи зі "Слуги народу" використовуть спеціальний додаток для мобільних телефонів, який дозволяє анонімно голосувати. Саме за допомогою такої опції можуть вирішити долю у політсилі скандального парламентаря Олександра Дубінського.

Джерело: "Новое время"

Про мобільний додаток розповів в інтерв'ю голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Ми давно планували встановити наш фракційний застосунок, який давно готовий, давно зарелізений. І ось Давид Арахамія запропонував це опитування робити в застосунку. Він є й у відкритому доступі, ви можете навіть його завантажити собі в AppStore, але там обмежений функціонал,

– пояснив Корнієнко.

Голосування відбувається анонімно

Повний функціонал доступний лише парламентарям, які пройдуть реєстрацію за номерами мобільних телефонів. Результати голосування у додатку може бачити лише керівництво фракції.

Щодо ситуації з Дубінським, то Корнієнко передбачає 3 варіанти подій:

Перший варіант – звернутись за підтримкою Дубінського до міжнародних установ.

Другий варіант – призупинення членства Дубінського у фракції на час розслідування.

Третій – ініціація звернення до голови Верховної Ради від фракції з проханням звільнити Дубінського з посади заступника голови комітету фінансів і податкової політики.

За словами Корнієнка, досі додаток не завантажили близько 30 "слуг народу", бо вони "бояться стеження спецслужб".

Важливо! Голосування щодо Дубінського може бути проведене вже 29 січня або на найближчих вихідних.

Коротко про ситуацію з Дубінським: