І чоловіки, і жінки будуть мобілізовані: Зеленський про небезпеку великої війни з Росією
Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія нападе з боку Криму, буде велика війна. І мобілізовувати на неї доведеться усіх.
Це буде дуже погано для населення України. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".
Актуально Ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен, – Зеленський
Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки,
– наголосив Зеленський.
Що ще сказав Зеленський
- Він готовий зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, однак наразі немає предмета для розмови.
- Питання Криму не обговорюють у межах нормандського формату, тому необхідно вести прямий діалог з Путіним.
- Зеленський особисто вийшов би з мінських домовленостей. Однак він розуміє, що країна зробити цього не може. В іншому випадку країни Європи можуть зняти санкції з Росії та представників окупованого Донбасу.
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