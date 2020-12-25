Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія нападе з боку Криму, буде велика війна. І мобілізовувати на неї доведеться усіх.

Це буде дуже погано для населення України. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

Актуально Ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен, – Зеленський

Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки,

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Він готовий зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, однак наразі немає предмета для розмови.

Питання Криму не обговорюють у межах нормандського формату, тому необхідно вести прямий діалог з Путіним.