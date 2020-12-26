Володимир Зеленський заговорив про можливість мобілізувати чоловіків і жінок, якщо буде пряма агресія Росії. Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос вважає ці слова президента України нереалістичними.

Мобілізація – не вихід: реакція Кривоноса на слова Зеленського про війну

Заступник секретаря РНБО (Рада національної безпеки та оборони) генерал-майор Сергій Кривонос вважає, що Президента України Володимира Зеленського у можливості масової мобілізації переконує його оточення. ​Про це розповіли у НВ 25 грудня.

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Але насправді на практиці організувати цей процес не вдасться:

"Ми це пройшли, ми бачили це. Ми розуміємо, що навіть якщо теоретично зможемо мобілізувати жінок і чоловіків... А чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи хочуть ці люди це робити? Ні!"

Проблема, мовляв, у тому, що в Україні патріотизм "не підтримують на рівні держави". Себто, мобілізаційний резерв не такий вже й великий, як думає президент. Ба більше:

"Навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні їх ще навчити. Ми ж не воюємо м'ясом, не кидаємо людей десятками тисяч".

Генерал-майор нагадав про досвід конфлікту Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах. Ця війна показала, що невелика кількість військових та техніки "за умови правильно спланованих операцій дозволяє досягти високих результатів":

"Тому величезна кількість мобілізованих людей не розв'яже питання здатності протидіяти ворогу".

Якщо буде велика війна: що сказав Зеленський про мобілізацію

Журналісти запитали Зеленського, що, на його думку, станеться, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення. Глава України відповів так: