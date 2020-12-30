Міжнародний кримінальний суд може розпочати розгляд справи про воєнні злочини та вчинки проти людяності на Сході України й в окупованому Криму. Зокрема, це може відбутися до кінця 2021 року.

Україна зацікавлена в посиленні взаємодії як з чинним прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС), так і з новопризначеним. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, наразі варто посилити координацію усіх причетних органів державної влади. Мовиться про прокуратуру та органи попереднього розслідування. Єнін вважає, що при цьому важливу роль відіграють громадські організації.

Вони значною мірою допомагають у зборі доказів злочинів проти людяності або воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях і в Криму, і на Донбасі,

– розповів він.

Єнін розповів, що Україна прагнула до цього з 2014 року. За його словами, прокурорка МКС Фату Бенсуда прийняла дуже важливе рішення.

Довідка. Прокурорка МКС в Гаазі 11 грудня 2020 року заявила, що вона готова розпочати розслідування воєнних злочинів в Україні. У МЗС впевнені, що це дасть змогу покарати усіх винних, незалежно від їхніх посад. Детальніше про це – читайте тут.

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Єнін пояснив, що мандат прокурорки спливає у червні 2021 року. Також протягом певного часу ще триватиме процедура передачі справ.

"Враховуючи те, що Україна не ратифікувала Римський статут, а МКС діятиме з урахуванням проголошених заяв Верховної Ради, прокурорка має звернутися до суддів Міжнародного кримінального суду для затвердження такого його рішення", – наголосив Єнін.

Як до цього ставитиметься Росія

На думку заступника міністра, Росія може намагатися використати це у своїх "дезінформаційних кампаніях". Він заявив, що це є невіддільною складовою гібридної війни.

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Єнін зазначив, що через це важливо пояснити, що саме може зробити МКС, як діятимуть органи державної влади в Україні та які можливості це надасть Україні для якнайшвидшого притягнення до відповідальності вищого російського військово-політичного керівництва за злочини.

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