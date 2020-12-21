Між президентом Володимиром Зеленським та олігархом Ігорем Коломойським конфлікту немає. Спілкування вони не підтримують, але на повний розрив зв'язків з бізнесменом глава держави не пішов.

За необхідності контакт між ними ведуть деякі співробітники Банкової через посередників. Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на близьке оточення Зеленського і Коломойського.

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Спілкування між президентом і бізнесменом немає

Як зазначив один із давніх соратників Зеленського, наразі жодного разу сторони не перейшли червоних ліній у своїх відносинах. За його словами, ні одне дійсно важливе голосування для Зеленського не було зірване саме з вини нардепів, які орієнтуються на Коломойського.

Наскільки я знаю, ніхто навіть трубку не бере,

– розповіло інше джерело.

Що сказали в Офісі Президента

"Досить подивитися, чи багато з публічно висловленого Ігорем Валерійовичем стало практикою? Відповідь очевидна. Нічого", – сказали в Офісі президента.

Зеленський про стосунки з олігархом

Раніше Зеленський заявив, що на нього, як на президента, ніхто впливати не може і не здатний. Зокрема, і український олігарх Ігор Коломойський також.