Між Шарієм і Медведчуком є прямий зв'язок, – Чернєв

Суд дозволив правоохоронцям затримати підозрюваного у державній зраді проросійського блогера Анатолія Шарія. Він, напевно, чи не перший претендент на притягнення до відповідальності у разі ухвалення закону про колабораціонізм.

Дії Служби безпеки України щодо Шарія – це не перший крок. Цьому передувало розслідування, адже органі спостерігав за ним дуже довго. Таку думку в ефірі висловив співавтор законопроєкту про колабораціонізм, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

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Між Шарієм і Медведчуком є зв'язок

За його словами, це потрібно було зробити давно, але СБУ упродовж якогось періоду збирали факти, які наразі лягли за основу кримінального провадження.

Є прямий зв'язок між Шарієм та Медведчуком. Я не бачив справи самого Шарія, але те, що вони пов'язані – така інформація є,

– зазначив Чернєв.

Особливості законопроєкту про колаборантів

Законопроєкт про колаборантів, як зауважив нардеп, направлений на громадян України, які фактично працюють на країну-агресора.

"Цей закон може мати превентивний вплив на подібних політиків, або ж вони нестимуть відповідальність, згідно з Кримінальним Кодексом", – зауважив Чернєв.

Про Шарія та законопроєкт щодо колаборантів: дивіться відео

Рівень добровільності роботи

"Щодо визначення добровільності роботи – це буде питання до правоохоронних органів, які можуть дістати відповідну інформацію", – також сказав співавтор законопроєкту.

У парламент внесли закон про колабораціонізм . Згідно з ним, можна отримати від 6 місяців виправних робіт до 3 років позбавлення волі. А ще – заборону обіймати певні посади у владних кабінетах від 10 до 15 років і чималі штрафи. Каратимуть не лише за фактичну участь у збройному конфлікті, а й навіть за роботу у владних органах окупанта.

Він спрогнозував, що через 1 – 1,5 місяці можна буде побачити проєкт у сесійній залі.