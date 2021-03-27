З російськими ліками: прикордонники затримали трьох контрабандистів – фото, відео

Джерело:Держприкордонслужба
Прикордонники затримали трьох контрабандистів біля кордону з Білоруссю. Вони несли з країни пакунки російських медикаментів.
Правопорушники намагалися незаконно перемістити товари через державний кордон. Прикордонники відділу "Вичівка" затримали чоловіків, які несли пакети на плечах.
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Пізніше з'ясувалось, що контрабандисти незаконно перетнули кордон. Документів на ліки при собі вони не мали.
Затриманих доставили до прикордонного підрозділу і з'ясували їхні особи. Чоловіки – громадяни України, які мешкають в одному із населених пунктів Рівненщини.
Працівники служби склали на контрабандистів адміністративні матеріали за порушення державного кордону і прикордонного режиму.
Прикордонники вилучили російські медикаменти / Фото Держприкордонслужби
Російські ліки / Фото Держприкордонслужби
Трьох чоловіків затримали через контрабанду / Фото Держприкордонслужби
Контрабандистами виявились українці / Фото Держприкордонслужби
Загалом контрабандисти переносили ліки майже 50-и назв різної кількості. Чисельність медикаментів наразі встановлюють співробітники митниці.
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