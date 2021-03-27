З російськими ліками: прикордонники затримали трьох контрабандистів – фото, відео

Прикордонники затримали трьох контрабандистів біля кордону з Білоруссю. Вони несли з країни пакунки російських медикаментів.

Правопорушники намагалися незаконно перемістити товари через державний кордон. Прикордонники відділу "Вичівка" затримали чоловіків, які несли пакети на плечах.

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Незаконно перетнули кордон

Пізніше з'ясувалось, що контрабандисти незаконно перетнули кордон. Документів на ліки при собі вони не мали.

Ким виявились контрабандисти

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу і з'ясували їхні особи. Чоловіки – громадяни України, які мешкають в одному із населених пунктів Рівненщини.

Працівники служби склали на контрабандистів адміністративні матеріали за порушення державного кордону і прикордонного режиму.



Прикордонники вилучили російські медикаменти / Фото Держприкордонслужби



Російські ліки / Фото Держприкордонслужби



Трьох чоловіків затримали через контрабанду / Фото Держприкордонслужби



Контрабандистами виявились українці / Фото Держприкордонслужби

Загалом контрабандисти переносили ліки майже 50-и назв різної кількості. Чисельність медикаментів наразі встановлюють співробітники митниці.

У контрабандистів вилучили пакунки з російськими ліками: дивіться відео ДПСУ