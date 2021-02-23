Зірвали з правоохоронців: мітингувальники на протестах через вирок Стерненку палять шоломи

Джерело:Телеграм Сергія Стерненка
У Києві, біля Офісу Президента, відбувається акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. Мітингувальники спалили шоломи, які зняли з нацгвардійців.
Поліція застосувала вогнегасник. В натовпі стало важко дихати.
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Водночас мітингувальники продовжують зривати каски з поліції. Правоохоронці намагаються відтіснити протестувальників. Постійно відбуваються локальні бійки.Зауважимо! Поліція вже затримала щонайменше кільканадцять протестувальників.
Біля Офісу Президента продовжують чергувати поліціянти, а також – військовослужбовці Національної гвардії.
Каска, яка палає / Фото телеграму "Легитимный"
Шолом, який зняли мітингувальники / Фото 24 каналу
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