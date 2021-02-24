На протестах на вулиці Банковій у Києві проти вироку Сергію Стерненку постраждали близько 40 людей. Постраждали 10 активістів та 27 правоохоронців через сутички.

Протести проходили у понад 20 містах України. Переважно акції минали спокійно, але загалом постраждали 4 десятки людей.

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Допомога Червоного Хреста

За даними організації, постраждали 10 людей. Загони швидкого реагування Червоного Хреста України надають першу допомогу постраждалим. Пресслужба організації повідомила, що загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України також чергували і у інших містах України, щоб у разі необхідності надати першу допомогу.



Медики надають першу медичну допомогу / Фото Червоного Хреста



Постраждалий активіст у Києві / Фото Червоного Хреста

Постраждали правоохоронці

За даними пресслужби поліції міста Києва, під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждали 27 правоохоронців. Їм надають медичну допомогу. Всіх доставлених до управління осіб опитали і відпустили.

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