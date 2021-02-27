Під Офіс Президента 27 лютого прийдуть не лише громадяни, які хочуть захистити людей або Сергія Стерненка. На мітинг прийдуть всі, кому важливо не стати наступними жертвами системи.

Відповідні люди вболівають за системні зміни більше, ніж за долі окремих осіб. Про це у своєму блозі "Право на гідність" розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Читайте повний випуск Вирок Стерненку: чому в Україні відсутні правосуддя та справедливість

Чому насправді люди вийдуть на мітинг

"Мітингувальники прийдуть, щоб президент провів справжню судову реформу, а не чергову її імітацію. Без такої реформи Україна ніколи не стане успішною", – заявив Шабунін.

Він пояснив, що уривчасті успіхи не компенсують відсутність чесного суду й справедливості.

Зеленський пишається "державою у смартфоні"? Однак без правосуддя наші діти скористаються нею, щоб зручно оформити документи на еміграцію,

– наголосив голова ЦПК.

За його словами, якщо навіть президент пишається "Великим будівництвом", то без правосуддя українці скористаються ідеальними дорогами, щоб виїхати з бідної, корумпованої країни без робочих місць.

Судова реформа рано чи пізно відбудеться, для президента значно краще, щоб це трапилося раніше – для усієї країни краще, сказав Віталій Шабунін.

Зверніть увагу! Активіста Сергія Стерненка засудили до понад 7 років ув'язнення 23 лютого, цього ж дня у містах України спалахнули протести. Наступний мітинг із закликом до звільнення Стерненка заплановано на 27 лютого.

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