Протест підприємців через локдаун у Одесі: мітингарі хочуть діалогу з владою – відео

Джерело:телеграм-канал "7 канал Одесса"
Під Одеською міськрадою вранці 19 березня мітингують підприємці, які не хочуть введення жорсткого локдауну. Вони вимагають, щоб влада перед ухваленням рішень йшла на діалог із бізнесом.
Люди стоять у білих накидках із написами "SAVE ФОП", а також тримають аркуші де написано "Локдаун смерть для бізнесу" та "Бізнес повинен працювати". Люди зібрались напередодні засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
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Мітингувальники принесли колонку з мікрофоном, за допомогою якого висловлюють своє невдоволення можливим введенням локдауну в Одесі. Там зібрались підприємці з непродовольчих ринків міста, транспортники та представники ювелірного бізнесу.
Підприємці Одеси мітингують проти локдауну / Фото "7 ТЕЛЕКАНАЛ"
Мітингувальників обурює, що влада практично ніяк не комунікує з людьми в питаннях введення карантинних обмежень.
Ми всі знаємо, що вона (влада) буквально один раз кинула цю подачку на 8 тисяч і живіть, як хочете,
– зазначив один із підприємців
Мітинг підприємців проти локдауну в Одесі / Фото "7 ТЕЛЕКАНАЛ"
Також люди на акції нарікають, що їм вже це набридло та більше так неможливо жити. На думку однієї з активісток, від введення локдауну виграють лише монополісти й великі торгові мережі. Вона вважає, що після чергового карантину вже не відкриються близько половини підприємств малого бізнесу. І той не зможе працювати.
Відео мітингу підприємців Одеси від "7 ТЕЛЕКАНАЛ"