Під Одеською міськрадою вранці 19 березня мітингують підприємці, які не хочуть введення жорсткого локдауну. Вони вимагають, щоб влада перед ухваленням рішень йшла на діалог із бізнесом.

Люди стоять у білих накидках із написами "SAVE ФОП", а також тримають аркуші де написано "Локдаун смерть для бізнесу" та "Бізнес повинен працювати". Люди зібрались напередодні засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

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Що відбувається під мерією

Мітингувальники принесли колонку з мікрофоном, за допомогою якого висловлюють своє невдоволення можливим введенням локдауну в Одесі. Там зібрались підприємці з непродовольчих ринків міста, транспортники та представники ювелірного бізнесу.



Підприємці Одеси мітингують проти локдауну / Фото "7 ТЕЛЕКАНАЛ"

Чого вимагають підприємці

Мітингувальників обурює, що влада практично ніяк не комунікує з людьми в питаннях введення карантинних обмежень.

Ми всі знаємо, що вона (влада) буквально один раз кинула цю подачку на 8 тисяч і живіть, як хочете,

– зазначив один із підприємців



Мітинг підприємців проти локдауну в Одесі / Фото "7 ТЕЛЕКАНАЛ"

Також люди на акції нарікають, що їм вже це набридло та більше так неможливо жити. На думку однієї з активісток, від введення локдауну виграють лише монополісти й великі торгові мережі. Вона вважає, що після чергового карантину вже не відкриються близько половини підприємств малого бізнесу. І той не зможе працювати.

Відео мітингу підприємців Одеси від "7 ТЕЛЕКАНАЛ"

Яка ситуація на Одещині

Департамент охорони здоров'я Одеси повідомляє, що в місті спостерігається не тільки значне зростання хворих, а й збільшення кількості випадків важкого перебігу коронавірусу.

За останню добу, 18 березня, на Одещині захворіли 935 осіб, з яких 510 – жителі Одеси.

Після робочої наради в міськраді Одеси підготувала рекомендації для засідання комісії надзвичайних ситуацій, яке невдовзі має відбутись.

Офіційних заяв щодо посилення карантину в Одесі – поки не було.

Сергій Гриневецький, очільник Одеської ОДА, вважає, що після спалаху в Угорщині, Словаччині та Чехії, вірус почне рухатись через кордон. На його думку, Одещину у квітні чекає не нова хвиля інфікування, а ціле цунамі.

Зауважимо! Протести ФОПів проти посилення карантину відбуваються не тільки в Одесі, а й в Полтаві та Києві.