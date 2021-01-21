Друг Геннадія Кернеса розповів про його останні місяці життя. Політик тривалий час перебував у комі, а за декілька днів до смерті скаржився на біль у серці.

Кернесу було складно розмовляти через трубку у горлі. Про це розповів його друг та бізнесмен Павло Фукс, повідомляє "Українська правда". Актуально Помер Геннадій Кернес: що відомо про мера Харкова – біографія Що ще сказав Фукс Наприкінці листопада 2020 року самопочуття Кернеса раптово покращилося. Політик відчув приплив сил та поводився досить активно. Однак згодом у Кернеса відмовили нирки. Стан політика щодня погіршувався. Рідні та колеги Кернеса не публікували у мережі фото політика через заборону з боку лікарів. Коли медики дозволили, Кернеса відразу сфотографували. Фукс також зауважив: Кернес дуже прискіпливо ставився до власних світлин. Він не хотів, щоб люди бачили його у поганому стані. Коли політик вийшов з коми, його можна було побачити лише у чітко визначений час. Німецькі лікарі дуже суворо стежили за дотриманням правил. Отямившись, Кернес спершу не розумів, де він перебуває. У нього були прогалини у пам'яті. Виводили з коми Кернеса упродовж місяця. Коли свідомість повернулася, Кернес почав цікавитися, що відбувається у Харкові. Хворому також дозволили дивитися телевізор. Останні місяці життя Кернес провів не сам: у палаті з ним лежав пацієнт з Польщі. Зверніть увагу! Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте". Туди він потрапив ще восени після зараження коронавірусом. Детальніше можна прочитати тут.