Місяць виводили з коми: друг розповів про останні місяці Кернеса
Друг Геннадія Кернеса розповів про його останні місяці життя. Політик тривалий час перебував у комі, а за декілька днів до смерті скаржився на біль у серці.
Кернесу було складно розмовляти через трубку у горлі. Про це розповів його друг та бізнесмен Павло Фукс, повідомляє "Українська правда".
Актуально Помер Геннадій Кернес: що відомо про мера Харкова – біографія
Що ще сказав Фукс
- Наприкінці листопада 2020 року самопочуття Кернеса раптово покращилося. Політик відчув приплив сил та поводився досить активно.
- Однак згодом у Кернеса відмовили нирки. Стан політика щодня погіршувався.
- Рідні та колеги Кернеса не публікували у мережі фото політика через заборону з боку лікарів. Коли медики дозволили, Кернеса відразу сфотографували. Фукс також зауважив: Кернес дуже прискіпливо ставився до власних світлин. Він не хотів, щоб люди бачили його у поганому стані.
- Коли політик вийшов з коми, його можна було побачити лише у чітко визначений час. Німецькі лікарі дуже суворо стежили за дотриманням правил.
- Отямившись, Кернес спершу не розумів, де він перебуває. У нього були прогалини у пам'яті. Виводили з коми Кернеса упродовж місяця.
- Коли свідомість повернулася, Кернес почав цікавитися, що відбувається у Харкові.
- Хворому також дозволили дивитися телевізор.
- Останні місяці життя Кернес провів не сам: у палаті з ним лежав пацієнт з Польщі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter