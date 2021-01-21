У будинку для престарілих "Золотий час" у Харкові 21 січня сталася жахлива пожежа, яка забрала життя 15 людей. Стало відомо, що місяць проживання у закладі коштував 8 тисяч гривень.

Деталі про будинок для престарілих, який горів

Сайт "Золотого часу" ввечері 21 січня вже недоступний. Не працює і його сторінка у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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В описі будинку для престарілих на ресурсі Spravkus.com йдеться про те, що це пансіонат європейського зразка, де його мешканцям, зокрема і людям з інвалідністю, пропонують кваліфіковану медичну допомогу і турботу.

Компетентний медичний персонал піклується про хворих деменцією, хворобою Альцгеймера, Паркінсона. Допомагає в реабілітації після травм, інфаркту або інсульту,

– зазначили в описі.

Там також зазначили, що у центрі панує тепла домашня атмосфера і комфортні умови проживання. Регулярно проводиться прибирання і кварцування для здорового мікроклімату. Доступні палати з одно-, двох-, трьох-, чотирьох - і п'ятимісним розміщенням. А мешканців годують смачним дієтичним харчуванням за режимом.

Скільки коштував місяць у пансіонаті в Харкові

На сайті "Пансіони UA" притулок має "топову пропозицію". Відповідно до інформації на ньому, вартість проживання для 1 людини – 450 гривень за добу або 6 тисяч гривень на місяць.

Однак проживання у будинку для престарілих могло бути й дорожчим. Родичі однієї з літніх жінок, яка проживала в ньому, розповіли "Сегодня", що за місяць проживання потрібно було викласти 8 тисяч гривень.

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Пожежа у будинку для престарілих у Харкові: що відомо