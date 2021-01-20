Безпілотник спеціальної моніторингововії місії ОБСЄ зафіксував танки у тимчасово окупованих районах Донеччини. Вони були розміщені з порушенням ліній відведення.

Танки виявили 16 січня біля окупованої Новоселівки – 37 кілометрів на північний схід від Донецька. Про це мовиться у щоденному звіті, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні 19 січня.

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"БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 11 танків, розміщених із порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області", – мовиться у звіті.

Місія також зафіксувала 4 буксирувані гаубиці, які розміщені за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння на залізничній станції в підконтрольному урядові районі Луганської області.

Порушення припинення вогню

У звіті зазначили, що в Донецькій області місія зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження. Майже всі порушення режиму сталися у районах на північ від Донецької фільтрувальної станції та на південно-південний захід від ділянки розведення в районі Петрівського.

Водночас у Луганській області СММ зафіксувала 1 відповідне порушення – розрив боєприпаса з озброєння невстановленого типу у районі на північ від ділянки розведення в районі Золотого.

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Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу