Наразі проведення місцевих виборів на підконтрольних Україні територіях Донеччини та Луганщини є неможливим. Мовиться, зокрема, про виборчі дільниці в 10 територіальних громадах. Голосування тут було заплановано на 28 березня.

Чому тут не можна провести вибори

12 січня відбулася відповідна робоча нарада. У ній взяли участь голова Донецької ОДА Павло Кириленко, очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, тимчасовий виконувч обов’язків Командувача об’єднаних сил Віктор Ганущак, а також керівники тутешніх управлінь Нацполіції та СБУ. Про це повідомляє прес служба Донецької обласної державної адміністрації.

До теми Місцеві вибори на Донбасі: ЦВК пропонує провести голосування 28 березня 2021 року

Учасники заходу докладно обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та дійшли такого висновку:

через збройну агресію Кремля проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку громадян під час організації, підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу місцевих виборів 28 березня.

Мовиться про виборчі дільниці у

Світлодарській, Торецькій міських територіальних громадах Бахмутського району Донецької області;

Донецької області; Волноваській, Вугледарській міських, Мирненській, Ольгинській селищних територіальних громадах Волноваського району Донецької області;

Донецької області; Сартанській селищній територіальній громаді Маріупольського району Донецької області;

Авдіївській, Мар'їнській міських, Очеретинській селищній територіальних громадах Покровського району Донецької області;

Донецької області; Гірській, Лисичанській, Попаснянській, Сєвєродонецькій міських територіальних громадах Сєвєродонецького району Луганської області;

Луганської області; Щастинській міській, Станично-Луганській, Широківськй селищних, Нижньотеплівській сільській територіальних громадах Щастинського району Луганської області.

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Що цьому передувало

Вибори тут спершу було заплановано на 25 жовтня 2020 року, як і на решті території України.

Але 8 серпня 2020 року у Донецькій і Луганській аміністраціях дійшли висновку щодо неможливості їхнього проведення.

У підсумку перші місцеві вибори тут не були проведено у зазначений термін, а виборчі права громадян не реалізовано.

Згодом у ЦВК запропонували провести вибори на Донбасі в останню неділю березня 2021 року. То звернулися до учасників вищевказаної наради.

У разі позитивного результату Комісія мала ухвалити рішення про призначення перших місцевих не пізніше ніж 17 січня 2021 року.

Додамо! На місцевих виборах обирають депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.