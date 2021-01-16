Місцеві вибори знову не відбудуться на Донбасі: де саме та яка причина
Наразі проведення місцевих виборів на підконтрольних Україні територіях Донеччини та Луганщини є неможливим. Мовиться, зокрема, про виборчі дільниці в 10 територіальних громадах. Голосування тут було заплановано на 28 березня.
Чому тут не можна провести вибори
12 січня відбулася відповідна робоча нарада. У ній взяли участь голова Донецької ОДА Павло Кириленко, очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, тимчасовий виконувч обов’язків Командувача об’єднаних сил Віктор Ганущак, а також керівники тутешніх управлінь Нацполіції та СБУ. Про це повідомляє прес служба Донецької обласної державної адміністрації.
До теми Місцеві вибори на Донбасі: ЦВК пропонує провести голосування 28 березня 2021 року
Учасники заходу докладно обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та дійшли такого висновку:
- через збройну агресію Кремля проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку громадян під час організації, підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу місцевих виборів 28 березня.
Мовиться про виборчі дільниці у
- Світлодарській, Торецькій міських територіальних громадах Бахмутського району Донецької області;
- Волноваській, Вугледарській міських, Мирненській, Ольгинській селищних територіальних громадах Волноваського району Донецької області;
- Сартанській селищній територіальній громаді Маріупольського району Донецької області;
- Авдіївській, Мар'їнській міських, Очеретинській селищній територіальних громадах Покровського району Донецької області;
- Гірській, Лисичанській, Попаснянській, Сєвєродонецькій міських територіальних громадах Сєвєродонецького району Луганської області;
- Щастинській міській, Станично-Луганській, Широківськй селищних, Нижньотеплівській сільській територіальних громадах Щастинського району Луганської області.
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Що цьому передувало
- Вибори тут спершу було заплановано на 25 жовтня 2020 року, як і на решті території України.
- Але 8 серпня 2020 року у Донецькій і Луганській аміністраціях дійшли висновку щодо неможливості їхнього проведення.
- У підсумку перші місцеві вибори тут не були проведено у зазначений термін, а виборчі права громадян не реалізовано.
- Згодом у ЦВК запропонували провести вибори на Донбасі в останню неділю березня 2021 року. То звернулися до учасників вищевказаної наради.
- У разі позитивного результату Комісія мала ухвалити рішення про призначення перших місцевих не пізніше ніж 17 січня 2021 року.
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