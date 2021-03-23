Місцеві громади можуть додатково вводити обмеження: індикатори від уряду

Джерело:24 канал
Кабінет Міністрів України дозволив територіальним громадам вводити додаткові карантинні обмеження. Уряд встановив спеціальні індикатори, згідно з якими можна орієнтуватись щодо складності ситуації з COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у Києві. Відповідну постанову ухвалив уряд на позачерговому засіданні 22 березня.
До теми В Україні за добу виявили рекордну кількість смертей через коронавірус
Ці показники допоможуть громадам визначитись, чи потрібно посилювати карантин на місцях.
Зазначимо, що під час позачергового засідання уряд також ухвалив жорсткіші правила для в'їзду в Україну. Тепер, аби потрапити на українську територію необхідний негативний ПЛР-тест. В іншому випадку – доведеться відбувати самоізоляцію. Проте українцям, які повернулись на батьківщину, спеціально заради вакцинації, можна не ізолюватись. Їм потрібно продемонструвати спеціальне запрошення на щеплення.