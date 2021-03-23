Кабінет Міністрів України дозволив територіальним громадам вводити додаткові карантинні обмеження. Уряд встановив спеціальні індикатори, згідно з якими можна орієнтуватись щодо складності ситуації з COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у Києві. Відповідну постанову ухвалив уряд на позачерговому засіданні 22 березня.

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Ці показники допоможуть громадам визначитись, чи потрібно посилювати карантин на місцях.

Про які індикатори мовиться:

Протягом тижня кількість нових випадків на території окремої територіальної громади перевищує 70.

Якщо кількість нових випадків за тиждень перевищує на 50% показники за аналогічний період.

Кабмін змінив правила в'їзду в Україну

Зазначимо, що під час позачергового засідання уряд також ухвалив жорсткіші правила для в'їзду в Україну. Тепер, аби потрапити на українську територію необхідний негативний ПЛР-тест. В іншому випадку – доведеться відбувати самоізоляцію. Проте українцям, які повернулись на батьківщину, спеціально заради вакцинації, можна не ізолюватись. Їм потрібно продемонструвати спеціальне запрошення на щеплення.