Місцеві громади можуть додатково вводити обмеження: індикатори від уряду
Кабінет Міністрів України дозволив територіальним громадам вводити додаткові карантинні обмеження. Уряд встановив спеціальні індикатори, згідно з якими можна орієнтуватись щодо складності ситуації з COVID-19.
Джерело:24 канал
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у Києві. Відповідну постанову ухвалив уряд на позачерговому засіданні 22 березня.
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Ці показники допоможуть громадам визначитись, чи потрібно посилювати карантин на місцях.
Про які індикатори мовиться:
- Протягом тижня кількість нових випадків на території окремої територіальної громади перевищує 70.
- Якщо кількість нових випадків за тиждень перевищує на 50% показники за аналогічний період.
Кабмін змінив правила в'їзду в Україну
Зазначимо, що під час позачергового засідання уряд також ухвалив жорсткіші правила для в'їзду в Україну. Тепер, аби потрапити на українську територію необхідний негативний ПЛР-тест. В іншому випадку – доведеться відбувати самоізоляцію. Проте українцям, які повернулись на батьківщину, спеціально заради вакцинації, можна не ізолюватись. Їм потрібно продемонструвати спеціальне запрошення на щеплення.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 23 березня в Україні на коронавірус захворіли 1 565 732 людини. Летальних випадків – 30 431. Одужали більше ніж 1 мільйон 268 тисяч хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 11 476 людей, 333 хворих померли.
Дані РНБО
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