Як місцева і центральна влади воюють через локдаун: приклад Києва та Львова

Україна наближається до локдауну. Хворих на коронавірус із кожним днем стає більше. Коли ситуація стає критичною й Україна опиняється на порозі жорсткого карантину, починають воювати місцева й центральна влади.

Бо це за кордоном коронавірус лише хвороба, а в нас – це ще й можливість набрати політичні бали, або втратити їх. Таку думку висловила ведуча Тетяна Кругова в програмі "Про головне". Вона навела 2 яскравих приклади.

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► Карантин у Києві

Як наголосила Кругова, Київ регулярно лідирує за кількістю нових хворих. За добу 16 березня там виявили понад 1 100 випадків коронавірусу, ситуація в лікарнях критична. Але попри це місто залишається в помаранчевій зоні карантину. Там навіть проведуть великий футбольний матч.

. На "Олімпійському" Шахтар проведе поєдинок з італійською Ромою, і на стадіоні зберуться десятки тисяч людей. Квитки вже продали. Мер столиці Віталій Кличко розкритикував проведення матчу.

"Знаєте, я зовсім не проти гри у футбол, якщо після неї ніхто не "зіграє в ящик". Не дай Бог! Самі розумієте, які наслідки можуть бути після такого збіговиська", – зазначила Кругова.

Що передувало "карантинній війні"

Журналістка нагадала, що напередодні мер Кличко закликав уряд посилити обмеження в помаранчевій зоні й провести гру без глядачів. Прем'єр Шмигаль просто "відфутболив" Кличка, сказала ведуча.

"Я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення. Бачите збільшення хворих, бачите збільшення госпіталізацій – запроваджуйте додаткові обмеження", – сказав Шмигаль.

Кругова: Ніхто не хоче брати на себе відповідальність

Ведуча зауважила, що центральна влада киває на місцеву, а місцева – на центральну. Бо ніхто не хоче брати на себе відповідальність за посилення карантину.

Це неминуче призведе до невдоволення людей, а репутаційних втрат ніхто не хоче. Ось таке замкнене коло. Тому наша безпека – у наших руках,

– наголосила Кругова.

"Не хочете хворіти, не чекайте рішень мерів чи міністрів, носіть маски, не ходіть на футбол. Подивіться його по телевізору, це збереже ваше здоров'я й може навіть життя", – додала вона.

► Карантин у Львові

Кругова також навели протилежний приклад – влада Львова самостійно вводить жорсткий карантин у місті від 19 березня.

"Ніхто не чекав "відмазки" з Києва. Виявляється, так можна робити, і навіть потрібно – якщо цього вимагає ситуація, бо життя людей цінніше за політичні бали, правда? Ну, може, не для всіх", – підсумувала Кругова.

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