Місце проведення з'їзду суддів змінили після листа Авакова

Джерело:Рада суддів
Рада суддів вирішила змінити місце проведення 18 з'їду суддів України. Причиною став лист Арсена Авакова щодо "міркувань безпеки".
З'їзд відбудеться у київському "Президент Готелі", що на вулиці Госпітальній, 12. Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні 4 березня.
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Раніше з'їзд планували провести у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України.
Підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у якому Раді суддів рекомендували змінити місце проведення з'їзду з міркування питань безпеки делегатів та учасників форуму,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, з'їзд відбуватиметься 9 – 10 березня. Він розпочнеться о 10 годині ранку.
Крім того, судді заслухають звіт Ради суддів та інформацію тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної судової адміністрації про діяльність відомства. Мовиться про організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів судової влади.