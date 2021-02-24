У міськраді Харкова зняли барельєф із зображенням Леніна – але ненадовго: фото, відео

Джерело:"Суспільне Харків"
У Харківській міськраді неспокійним видалося 24 лютого. На додачу до всього там ще й зняли барельєф із радянським вождем Володимиром Леніним. Але таке щастя тривало недовго – за деякий час композицію повернули на місце.
Барельєф зі стіни зняв представник громадської організації "Світанок" та співзасновник організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков. Він обурювався цим питанням і раніше.
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У міськраді Харкова активіст Вадим Поздняков зняв барельєф із Леніним, але невдовзі його повісили назад / Колаж 24 каналу
Ці ордени мали демонтувати ще у 2015 році, їх демонтували з фасаду Харківської міської ради. Інститут національної пам'яті звертався до самої Харківської ради, але це все закінчилося нічим,
– наголосив Поздняков у коментарі "Depo.Харків".
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На початку лютого він наголошував, що у холі Харківської міської ради висить велике зображення "вождя світового пролетаріату". І його досі не демонтували.
Якщо міська рада відмовиться його зняти – буду знімати власноруч і передам до музею. У нас є депутати міської ради, які готові зробити це разом?
– підкреслював активіст.